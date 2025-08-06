德州民主黨議員「走佬」阻重劃選區　特朗普：FBI可能必須逮捕

為阻止共和黨推動德克薩斯州國會選區地圖重劃，德州眾議院民主黨州議員8月3日集體「出走」，由共和黨人控制的德州眾議院4日對他們發出民事逮捕令。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5日表示，聯邦調查局（FBI）「可能必須」（may have to）協助尋找並逮捕這些民主黨州議員。



據美國媒體報道，共和黨德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）5日宣布，他將尋求法院做出裁決，針對那些逃離該州且未在當地時間8日前返回的民主黨州議員，「確保他們的席位被宣布為空缺」。

他在一份聲明中表示：「任何未被逮捕遣返、或未在議長設定的截止日期前現身的議員，都將面臨帕克斯頓檢察長的強硬法律行動。如果你不來上班，你就會被解僱。」當日早些時候，得州眾議院議長伯羅斯表示，他將爭取在8日前讓議會達到表決的法定人數。

共和黨德州州長阿博特（Greg Abbott）5日也表示，他已提出訴訟，要求罷免德州眾議院民主黨核心小組主席吳元之（Gene Wu）。

2025年8月3日，美國伊利諾伊州卡羅爾斯特里姆，德州眾議員吳元之（Gene Wu，中）在與伊利諾伊州長普利茲克（J.B. Pritzker，右三）舉行的新聞發布會上，代表來自德州的民主黨州議員發表講話。吳元之較早前離開德州，透過缺席會議，阻止該州議會重劃選區。（Reuters）

阿博特還指，行賄將成為尋求法院罷免這些州議員的法律依據之一，之後他將下令舉行選舉以取代這些議員。此前一天，他已命令德州遊騎兵隊調查逃離的民主黨人是否涉嫌違反州法，其中就包括行賄罪。

「在德州，行賄是重罪，」 他5日對福克斯新聞表示，「重罪屬於我們可以簽發文書將這些民主黨人帶回的罪行類型。」他透露，相關法律文書將立即提交，「此事刻不容緩」。

他補充道：「收受類似的款項以逃避履職或不參與投票，會導致他們喪失席位。這將是我們立即引用的法律依據之一，目的是爭取宣布民主黨人放棄眾議院席位。這樣我們就能將他們免職，並舉行選舉來取代他們。」

已出走至伊利諾伊州（Illionis）的吳元之當日回應表示，阿博特無權罷免議員，並指責阿博特「將法律作為武器來壓制人民」，「讓我明確地表達我的行為和職責。當一位州長與一位聲名狼藉的總統合謀強行通過一張帶有種族歧視色彩的選區劃分地圖時，我的憲法義務就是不甘心就此罷休。」

當日，被問及FBI是否會介入時，特朗普對媒體表示：「他們可能不得不介入，我知道他們希望這些人回來。不僅是德州總檢察長，德州州長也希望民主黨州議員們回來。」

2025年8月5日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮南苑禮堂（South Court Auditorium）簽署行政命令，成立白宮奧運工作小組，負責處理與2028年洛杉磯夏季奧運會相關的安全和其他問題後發表講話。（Reuters）

特朗普批評稱：「我認為他們拋棄了這個州。你不能就這樣袖手旁觀。你必須回去，必須抗爭到底。這才是選舉的意義所在。」

特朗普此前多次敦促德州共和黨人推動該州重劃選區，以幫助共和黨在國會中期選舉中奪得多數席位。在他的要求下，德州共和黨州長阿博特7月底召開特別會議，商議重新劃分國會選區等事宜。

德州在國會眾議院435個議席中共有38席，其中共和黨人和民主黨人分別佔據25席和12席，另有一席因一名民主黨議員今年3月去世而空缺。有分析稱，如果共和黨新提出的選區劃分方案通過，可能會消除5個民主黨在國會眾議院的席位。

美國憲法規定，美國各州國會和州議會選區需依據每10年一次的人口普查結果作相應調整。這本是一個常規操作，兩黨每次在重劃選區時都會有意無意地為己方拉優勢，但民主黨人指出，共和黨在此時進行調整是赤裸裸地出於黨派利益，旨在增強共和黨的國會掌控力。

當地時間8月3日，至少有51名民主黨州議員「逃離」德州，導致州議會無法達到表決的法定人數，已於4日和5日連續兩日休會，無法對重新劃分選區進行投票。要達到表決的法定人數，德州眾議院150名議員中至少需要有100人出席，目前民主黨佔據了62個席位。

2025年7月8日，美國德州（Texas）亨特縣（Hunt County）發生致命洪災後，德州州長阿博特（Greg Abbott）在新聞發布會上向媒體發表講話。（Reuters）

報道指出，若帕克斯頓和阿博特試圖兌現上述威脅，將缺席的民主黨州議員免職，這將引發一系列重大法律問題。

德州資深投票權律師、加州大學洛杉磯分校（UCLA）投票權項目法律總監鄧恩（Chad Dunn）表示，帕克斯頓今天的聲明「毫無根據」，帕克斯頓必須在法庭上證明缺席的州議員沒有履行職責，且證明他們有意離職。

「他沒有任何證據證明這兩者。德州憲法允許通過拒絕達到法定人數的方式阻撓議事，以這種方式阻止一項涉嫌違反美國憲法和《投票權法案》的種族歧視法律生效，恰恰是在履行公職責任，這比蘋果批更具「美國特色」。」鄧恩說道。

他補充說：「而且沒有任何議員表示有意放棄公職，他們採取的行動，是在代表他們的人民。」

2025年8月3日，美國伊利諾伊州，圖為華裔德州民主黨議員吳元之（Gene Wu）在伊利諾伊州召開的記者會中回應傳媒問題。（Reuters）

密歇根州立大學法學院的州憲法專家耶爾蓋恩則（Quinn Yeargain）認為，共和黨人的威脅或許更多是虛張聲勢。

「我實在不確定德州的州法院是否有權得出「議員已放棄職位」的法律結論，也不確定法院是否有權發布撤職令作為補救措施，這在我看來並不明確。」耶爾蓋恩說。

耶爾蓋恩解釋稱：「在這種情況下，放棄職位應該是指他們跑到遊輪上，環遊世界且無意返回，進而缺席投票。這絕不可能適用於他們戰略性地運用自身權力阻止議會開會和處理事務的情況。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

