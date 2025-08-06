俄烏8.8停火期限將至　特朗普威脅對俄祭「二級關稅」影響全球？

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）此前表示，若俄羅斯在本周五（8月8日）前未能與烏克蘭達成停火協議，就將對俄羅斯，以及任何仍與俄進行貿易的國家，徵收高達100%的「二級關稅」。石油和天然氣是俄羅斯最大的出口產品，而俄羅斯能源最大的客戶則包括中國、印度等國。若二級關稅真正落地，會帶來什麼影響？



能源價格或將上漲

英國廣播公司（BBC）報道，諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）的經濟學家湯普金斯 (Kieran Tompkins) 表示，對購買俄羅斯能源的國家加徵二級關稅，或會影響能源價格水平。

2022年2月28日，西方正式開始制裁俄羅斯，範圍包括金融服務及石油出口。美國、英國、加拿大及歐盟發表聯合聲明，宣布將一定數量的俄羅斯銀行剔出國際結算系統SWIFT，並對俄羅斯央行的國際儲備實施限制。圖為3月10日，一艘停靠德國威廉港碼頭的油輪。（Getty）

若果二級關稅生效，它將切斷俄羅斯石油和天然氣流向全球市場，供應的減少將導致價格上升。

湯普金斯亦表示，OPEC+成員國擁有大量閒置產能可供利用，因此二級關稅對能源價格的影響或不會十分顯著。

印度iPhone價格將更高？

自2022年俄烏戰爭爆發以來，印度一直是俄羅斯石油的第2大買家。

美國公司Apple正將大量iPhone的生產轉移至印度，如果二級制裁生效，美國企業購買印度商品則將須繳納100%的進口稅，因此或導致美國人在購買印度製iPhone時遭遇價格上漲。

在印度孟買iPhone 16發售的第一天，人們在班德拉庫爾拉的 Apple商店以購得的新iPhone自拍。（Getty）

關稅帶來的印度商品價格上漲，還會導致美國企業轉向選擇其他更低價地區進行購買，進而導致印度的收入受損。

破壞與中歐關係

進一步的關稅，還將破壞美國與中國和歐盟的關係。美國從中國的進口額是從印度進口額的五倍，因此對中國出口產品徵收三位數的關稅，無異於幾近切斷兩國間的所有貿易。

7月28日，中美兩國經貿團隊在瑞典斯德哥爾摩舉行經貿會談。會談前中國國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特握手（新華社）

美國與歐盟的貿易關係是世界上最大的貿易關係，雙方近期剛達成15%關稅的貿易協定。徵收100%的關稅必定會導致稍有緩和的美歐關係，又開始變得緊張。