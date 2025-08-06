特朗普望繞過中國進口緬甸稀土？　美專家提四大難題「無法替代」

美國特朗普政府被爆正評估大幅調整對緬甸政策，企圖將緬甸的稀土資源供應鏈從中國轉向美國。路透社引述消息指，美方考慮與緬甸軍政府或少數民族武裝「克欽獨立軍」（KIA）合作，但美國智庫專家警告此計劃面臨技術、物流、法律及地緣政治四大難題，直言「緬甸無法替代中國」。



據報道，特朗普政府近期接獲多項建議，包括與緬甸軍政府談判以換取稀土合作，或直接與控制礦區的克欽獨立軍（KIA）接觸。自2021年緬甸軍方政變後，美國曾一直避免與軍政府直接往來，但為擺脫對中國稀土依賴，美國可能放寬對緬甸的部份制裁或關稅，甚至任命特使推動這一戰略措施。

不過，對於特朗普政府的做法，美國史汀生中心的地緣政治專家阿瑪拉·蒂哈（Amara Thiha）則發文指出，從緬甸開採稀土的方案對美國而言並不現實，無法成功。

美國史汀生中心的地緣政治專家阿瑪拉·蒂哈（Amara Thiha）發文指出，從緬甸開採稀土的方案對美國而言並不現實，無法成功。

從數據來看，美國希望從中國轉向緬甸不無道理。數據顯示，緬甸稀土產量從2014年的200噸迅速增長至2020年的3.1萬噸，是全球稀土供應的重要來源。

儘管如此，蒂哈認為，緬甸開採的稀土是原始或經過半加工的稀土礦石，緬甸本土缺乏商業化開採及精煉稀土的能力，現有礦石需依賴中國企業進行高純度加工。因此若美國想進口可直接用於高端電子產品生產的精煉後的稀土資源，緬甸並非合適選擇。

此外，緬甸境內物流基礎薄弱，礦區至港口的運輸通道多受武裝衝突影響，若從緬甸進口稀土，將面臨很大的安全風險。且除中國外，周邊國家如印度、泰國均無相應通關機制。

中緬邊境口岸。（視覺中國）

蒂哈還強調，克欽地區不僅開採技術依賴中國，民生物資亦與中國緊密連結，美國想要「繞過中國」的構想不切實際。蒂哈的這一觀點不難理解，對緬甸而言，若與美國合作則可能導致中緬關係破裂，引發中國反制；且中國也是緬甸稀土的主要進口國，對緬甸的基建亦有著重要影響力，尤其控制著稀土運輸通道。

另一方面，國際經合組織（OECD）的《負責任商業行為盡職調查指南》禁止成員國與非政府武裝組織交易，而美國自身又對緬甸軍政府實施制裁，導致商業機構難以合法介入。此外，稀土開採涉及的環保問題亦可能引發國際爭議。

蒂哈批評，美國對緬甸稀土的設想反映「地緣政治野心與現實脫節」，如果真的為美國的稀土問題操心，就該清楚緬甸並不符合美國的需求。