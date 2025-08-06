Elon Musk「人亡政息」？美國政府員工不用再每週匯報5件事

對「摸魚」（偷懶）行為零容忍的馬斯克（Elon Musk），曾立下「不交週報等於辭職」的規矩。如今，隨着他的離任，這一規矩也將隨之瓦解。



據路透社報道，當地時間8月5日，特朗普政府正式終止馬斯克的「週報」（每週匯報）計劃。負責執行削減聯邦員工計劃的美國人事管理局（OPM）在一份備忘錄中宣布，聯邦僱員將不再需要匯報上週工作的5個要點。

2023年6月16日，SpaceX和Tesla行政總裁兼Twitter（後稱X）所有者馬斯克（Elon Musk）在法國巴黎凡爾賽門展覽中心參加致力於創新和新創企業的 Viva Technology 會議時做手勢。（Reuters）

OPM負責人庫波爾（Scott Kupor）表示，「我們認為管理人員有責任隨時了解團隊成員的工作情況，而且目前已經有許多工具可以做到這一點」。他稱，美國人事管理局將不再負責這一流程的管理，也不會在內部使用它。

報道指出，儘管許多聯邦機構早已逐步捨棄這項每週發送郵件「週報」的規定，但此舉表明，在6月初特朗普（Donald Trump，又譯川普）與馬斯克二人關係破裂後，特朗普政府正在與馬斯克推出的最不受歡迎的舉措之一劃清界限。

2025年4月22日，美國紐約，一名男子在特斯拉展廳外牆玻璃噴上由行政總裁馬斯克（Elon Musk）管理的政府效率部 (DOGE)的噴漆塗鴉字樣以示抗議。（Reuters）

報道稱，上個月，庫波爾就已預示該計劃將終止，他稱每週回覆郵件的處理過程「極為繁瑣」且「效率低下」。

他稱，「這是我們應該審視的事情，比如，我們從中獲得的價值，是否達到了當初推行這一制度的人所預期的水平。」

今年2月，時任美國「政府效率部」（DOGE）負責人馬斯克正大刀闊斧地改革。他當時在社交平台X（舊稱Twitter）上喊話超200萬聯邦僱員稱，按照美國總統特朗普的指示，所有聯邦僱員將很快收到一封電子郵件，郵件會要求聯邦政府僱員說明他們在過去一週的工作內容，未能回覆這封郵件的員工將被視為辭職。

2025年5月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室出席記者會。（Reutesrs）

在馬斯克發帖兩小時後，根據《Politico》獲得的郵件顯示，這封標題為「你上週做了什麼」的郵件要求員工回覆「大約5個要點，說明你上週完成了什麼，並抄送你的上級」。該郵件還設定了回覆的截止日期，並指示員工不要發送任何機密訊息。

馬斯克此舉讓各部門主管措手不及，引發了雙方的緊張關係，同時也讓政府僱員陷入困惑。

根據一份美國司法部內部郵件，OPM當時告訴各聯邦機構的人力資源官員，員工不會因未回覆馬斯克的郵件而被解僱，也不要求員工必須回覆。

這張於2025年7月1日拍攝的設計圖片中，可以看到白宮標誌以及美國總統特朗普（Donald Trump）和億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的3D列印模型。（Reuters）

不過，特朗普本人似乎對馬斯克要求聯邦政府僱員「交週報」郵件的做法表示支持。他表示，聯邦政府僱員如果不「交週報」，就有可能會丟掉工作。

馬斯克曾是特朗普的堅定盟友，斥資近3億美元助力特朗普贏得大選。他在加入新成立的政府效率部後負責監督官僚腐敗並削減國家債務，直至今年5月離職。

在馬斯克連續向「大而美」法案（One Big Beautiful Bill）開火，稱其「令人作嘔」後，兩人開啟了激烈的「口水仗」。然而，這段關係始終在公開罵戰和尷尬的恭維之間反覆搖擺。

7月24日，特朗普在Tesla股價暴跌之際公開表示，他希望馬斯克的公司以及美國的所有企業都能蓬勃發展。而此前一天，白宮稱，不希望馬斯克獲得政府合同。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

