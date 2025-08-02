佛州自動駕駛命案敗訴　Tesla需賠19億元　馬斯克誓言上訴

美國佛羅里達州2019年4月25日晚發生車禍，男子麥吉（George McGee）使用其Tesla Model S電動車的Autopilot自動駕駛系統時，意外撞上路邊停放一輛貨車，導致車旁女子里昂（Naibel Benavides Leon）身亡、她的男友重傷。今年8月1日，聯邦陪審團裁定Tesla對車禍負有部分責任，被判賠償2.42億美元（約19億港元）。Tesla創辦始人馬斯克（Elon Musk）誓言將提起上訴。



案發時，麥吉在佛州拉戈島（Key Largo）利用Autopilot駕駛一輛Tesla Model S以時速62英里（約100公里）經過十字路口時，彎腰去撿掉落的手機。

2019年4月25日晚上，美國佛羅里達州拉戈島（Key Largo）發生車禍，男子麥吉（George McGee）使用Autopilot系統自動駕駛其Tesla Model S電動車時，意外撞上路邊停放一輛貨車，導致車旁女子里昂（Naibel Benavides Leon，左）身亡、她的男友安古洛（Dillon Angulo，右）重傷。（網上圖片）

結果撞上停在路邊的雪佛蘭（Chevrolet）Tahoe貨車，將在貨車旁觀星的里昂撞飛到75英呎（約23米）外當場死亡，她的男友安古洛（Dillon Angulo）則受重傷。

麥吉表示他撿手機時，車輛剛好闖過紅燈和停車標誌，系統卻未發出警報。他被判對車禍負有67%的責任，Tesla則負33%。但麥吉不是被告，無需賠款。

Tesla在聲明中表示，麥吉負有全部責任。該公司7月24日在社交平台X（舊稱Twitter）上聲稱，今天使用Autopilot技術的汽車已經比美國普通司機要安全10倍。

2025年3月11日，美國總統特朗普和Tesla老闆馬斯克站在白宮南門外，宣布為白宮員工新買的一輛紅色Tesla Model S電動車。（Reuters）

天空新聞（Sky News）報道，馬斯克誓言將上訴。

原告律師Brett Schreiber則在聲明表示：「Tesla僅為受控通道高速公路設計Autopilot，但卻故意選擇不限制駕駛員在其他地方使用它，同時馬斯克還告訴全世界該系統的駕駛技術比人類更好。」