王毅與巴西總統顧問通話 指中方支持抵制濫施關稅霸凌行徑
中國外長王毅8月6日同巴西總統首席特別顧問阿莫林（Celso Amorim）通電話，指出中方堅定支持巴方捍衛國家主權，維護自身發展權益，抵制濫施關稅的霸淩行徑。
王毅說，在習近平主席和盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）總統戰略指引下，中巴攜手推進構建更公正世界和更可持續星球的命運共同體，體現中巴作為發展中大國致力推動世界多極化、維護國際規則和秩序、捍衛國際公平正義的共同理念和責任擔當。
王毅表示，中方堅定支持巴方捍衛國家主權和民族尊嚴，反對外部對巴西內政的無理干涉；堅定支持巴方維護自身發展權益，抵制濫施關稅的霸淩行徑；堅定支持巴方通過金磚機制鞏固全球南方團結協作，推動發展中國家聯合自強。把關稅當作武器打壓各國，違反聯合國憲章，破壞世貿規則，不得人心，不可持續。中巴作為東西半球最大的發展中國家，始終相互支持，密切協作，堅定維護各自正當利益和全球南方國家共同利益。中方願同巴方一道，共同落實好兩國元首達成的重要共識，深化中巴合作，豐富中巴命運共同體戰略內涵，以雙方合作的穩定性、互補性，有力對沖外部的各種不確定性。
阿莫林表示，盧拉總統和習近平主席保持友好交往，彰顯巴中命運共同體的重要性。巴中兩國友誼深厚，互信牢固，務實合作成果豐碩，難能可貴。巴方願同中方一道，落實好兩國元首共識，深化貿易、金融等各領域合作。美國對巴加徵高額關稅，破壞正常經貿關系，干涉巴內政，巴方堅決反對，感謝中方對巴方予以堅定支持。巴方願同中方推動金磚機制完善發展，加強全球南方團結自強，維護國際公平正義。
雙方還就烏克蘭危機交換看法。王毅說，中巴共同發表的「六點共識」為危機降溫發揮積極作用，共同倡導成立的「和平之友」小組會同全球南方國家，發出客觀理性聲音，為推動對話談判做出了積極努力。俄烏已開啟談判，邁出重要一步。當前危機解決進程迎來關鍵時刻。中巴可繼續保持溝通，共同努力，推動「和平之友」小組進一步匯聚全球南方停火止戰、勸和促談的共識，為政治解決危機發揮作用。
阿莫林表示，巴中可進一步推動「和平之友」小組發揮更大作用，推動停火止戰，同時加大斡旋，推動雙方對話談判。