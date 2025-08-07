王毅與巴西總統顧問通話　指中方支持抵制濫施關稅霸凌行徑

中國外長王毅8月6日同巴西總統首席特別顧問阿莫林（Celso Amorim）通電話，指出中方堅定支持巴方捍衛國家主權，維護自身發展權益，抵制濫施關稅的霸淩行徑。



王毅說，在習近平主席和盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）總統戰略指引下，中巴攜手推進構建更公正世界和更可持續星球的命運共同體，體現中巴作為發展中大國致力推動世界多極化、維護國際規則和秩序、捍衛國際公平正義的共同理念和責任擔當。

2025年5月13日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂與巴西總統盧拉在簽署儀式和聯合新聞發布會後握手。（Reuters）

王毅表示，中方堅定支持巴方捍衛國家主權和民族尊嚴，反對外部對巴西內政的無理干涉；堅定支持巴方維護自身發展權益，抵制濫施關稅的霸淩行徑；堅定支持巴方通過金磚機制鞏固全球南方團結協作，推動發展中國家聯合自強。把關稅當作武器打壓各國，違反聯合國憲章，破壞世貿規則，不得人心，不可持續。中巴作為東西半球最大的發展中國家，始終相互支持，密切協作，堅定維護各自正當利益和全球南方國家共同利益。中方願同巴方一道，共同落實好兩國元首達成的重要共識，深化中巴合作，豐富中巴命運共同體戰略內涵，以雙方合作的穩定性、互補性，有力對沖外部的各種不確定性。

阿莫林表示，盧拉總統和習近平主席保持友好交往，彰顯巴中命運共同體的重要性。巴中兩國友誼深厚，互信牢固，務實合作成果豐碩，難能可貴。巴方願同中方一道，落實好兩國元首共識，深化貿易、金融等各領域合作。美國對巴加徵高額關稅，破壞正常經貿關系，干涉巴內政，巴方堅決反對，感謝中方對巴方予以堅定支持。巴方願同中方推動金磚機制完善發展，加強全球南方團結自強，維護國際公平正義。

2025年8月1日，巴西巴西利亞，總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva，左）在普拉納爾托宮舉行的儀式上發表講話。（Reuters）2025年8月1日，美國馬里蘭州，總統特朗普（Donald Trump，右）在安德魯斯聯合基地登上空軍一號前往新澤西。（Reuters）

雙方還就烏克蘭危機交換看法。王毅說，中巴共同發表的「六點共識」為危機降溫發揮積極作用，共同倡導成立的「和平之友」小組會同全球南方國家，發出客觀理性聲音，為推動對話談判做出了積極努力。俄烏已開啟談判，邁出重要一步。當前危機解決進程迎來關鍵時刻。中巴可繼續保持溝通，共同努力，推動「和平之友」小組進一步匯聚全球南方停火止戰、勸和促談的共識，為政治解決危機發揮作用。

阿莫林表示，巴中可進一步推動「和平之友」小組發揮更大作用，推動停火止戰，同時加大斡旋，推動雙方對話談判。