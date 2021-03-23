美俄關係｜普京邀請拜登對話遭拒　俄羅斯稱華府錯過機會須負全責

撰文： 何瑞瑩 最後更新日期： 2021-03-23 01:21

俄羅斯外交部3月22日發表聲明稱，美國已拒絕俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）此前邀請美國總統拜登（Joe Biden）進行線上直播對話的提議。

普京（右）和拜登唯一的一次正式會晤是在2011年3月10日，時任美國副總統拜登訪問俄羅斯，在克里姆林宮會見普京。（Reuters）

據俄羅斯衛星通訊社3月22日報道，俄羅斯外交部在一份聲明中稱，「我們非常惋惜地宣布，美方不支持普京提出的、與拜登於本月19日或22日進行線上直播對話的建議，該對話原本預計將涉及雙邊關係等議題」。

3月15日，美國國家情報總監辦公室發布一份機密報告的解密文本，稱俄羅斯干預了美國2020年總統大選。拜登在3月17日接受採訪時稱，普京將為俄方干預美國大選「付出代價」，並就俄反對派人士納瓦利內（Alexei Navalny）被下毒事件稱普京是「殺手」。

俄羅斯外交部隨後立即發表聲明稱，已召回俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）。俄羅斯駐華盛頓大使館稱，美國領導人的一些考慮不周的聲明使俄美關係面臨崩潰威脅。

普京於3月18日表示，「上一次由拜登提出對話倡議，（這次）我想向拜登提議繼續我們的討論。前提是以網絡直播形式進行，沒有任何延遲，公開、直接地討論」，話題包括俄美關係、全球戰略穩定、抗擊新冠肺炎（COVID-19）疫情以及調解地區衝突等。

拜登拒絕了普京的提議，俄羅斯外交部稱美國又一次錯過了為因美方的過失造成俄美關係僵局尋找解決方法的機會，為此美方負全責。