中俄外長桂林會晤　同遊漓江氣氛佳　與中美2+2有強烈對比

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-03-22 21:59

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月22日已經抵達中國，他當天中國外長王毅在桂林舉行了會晤。值得一提的是，此次中俄高層會晤的氛圍與近期的中美高層會晤的範圍反差巨大，同時也體現了中國和美國不同的待客之道。

俄羅斯外交部3月22日在Facebook公布拉夫羅夫同王毅在桂林會晤的現場照片。

中國外交部發言人華春瑩3月22日早些時候也說，拉夫羅夫已經抵達中國，王毅同拉夫羅夫的會談在中國廣西桂林舉行，雙方將就雙邊關係以及在國際和地區問題中的協作，包括近期中俄雙方的高層交往等一系列廣泛議題進行深入溝通，相信這次會談一定會促進中俄關係取得進一步的發展。

拉夫羅夫是乘船抵達同王毅會晤的地點的。拉夫羅夫在灕江乘船的畫面被人拍到，並被傳到社交媒體上。拉夫羅夫熱情地與當地民眾打招呼。俄羅斯外交部在臉書上也公佈了這段視頻。

此外，俄羅斯外交部還在Facebook上載許多漓江的美景照片。

俄羅斯外交部3月22日還在Twitter發布了一段拉夫羅夫在江邊駐足觀賞和留影的抖音視頻。

拉夫羅夫將訪華兩天。他這次訪華的時機比較敏感，正值美國總統拜登（Joe Biden）上台後的首次中美外交高層對話結束之後。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、中國國務委員兼外交部長王毅和美國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）3月18日至19日在阿拉斯加州安克雷奇舉行兩天的會晤。在3月18日進行關場發言時，兩國官員在全球媒體鏡頭前對話「火花四濺」。這次對話沒有給雙邊關係帶來突破，有分析稱，中美關係或變得更加糟糕。

中美官員爭論現場畫面（點擊圖集瀏覽）：

中方被指特意在這個時機邀請拉夫羅夫訪華。對此，華春瑩3月22日在記者會上回應說，中俄關係的發展，不針對任何特定的國家。不像個別國家拉幫結派，有着自己不可告人的陰謀甚至陽謀。

拉夫羅夫3月22日前往中國之前，在俄羅斯接受了中國媒體的聯合採訪。他說，當前，中俄關係處於歷史最好水平。中國是真正的戰略夥伴和志同道合者。

不難看出，這次中俄高層桂林會晤的氣氛，與之前的中美高層阿拉斯加會晤的氛圍反差巨大。