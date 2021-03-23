中美2+2｜新加坡副總理：中美建設性參與　是亞洲和平穩定關鍵

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-03-23 13:04

新加坡副總理王瑞杰3月22日就中國及美國上周在阿拉斯加州舉行外交高層會談發表意見。同時身兼經濟政策統籌部長及財政部長的他，3月22日出席瑞信亞洲投資論壇期間發表演講。他稱中美在區內有建設性地參與政治，對其和平、穩定及增長非常重要。

中美競爭亦可有利

王瑞杰說：「中美緊張可能會在一段時間內加劇，但他希望最終雙方一如其他大國，在繼續競爭的同時，建立一個合作框架」。他說：「公平、健康的競爭可以帶來正面影響，例如它能激勵創新以達致更好的解決方案，用於應對全世界正在面對的、很多複雜的挑戰。」

他亦在講話中指出，中美在東南亞繼續有建設性地參與政治是重要的。他稱：「美國及中國有建設性的參與，將是亞洲繼續和平、穩定及增長的關鍵。」

圖為2019年5月22日，新加坡副總理王瑞杰在北京與中國國務院副總理韓正會面。（Getty）

中美對東盟都重要

王瑞杰稱他歡迎美國拜登政府，致力於加強華府與區內包括東盟（ASEAN）的關係。他稱：「東盟對美國來說是一個重要的夥伴，不僅在於處理現存以及新興的挑戰，亦是將區域參與的努力變成具體行動。

他稱中國在經濟上的成功利好區內增長，而中國-東盟對話夥伴關係（ASEAN-China Dialogue Partnership）是東盟最實質的外部夥伴關係。」

東盟不選邊站 保留決策能力

王瑞杰稱，東南亞必須與任何想與這個區域合作的國家繼續合作，「不是選邊站的問題，而是保留我們為自己做決定的能力。這是東盟的中心。」

他說：「倘美中緊張升級，我們這區必須仍然錨定在東盟的利益，以實際的步驟維持我們的開放及適宜。這將讓我們在這危機中變得更強大。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪2020年8月19日至21日訪問新加坡。新加坡副總理王瑞傑8月20日會晤楊潔篪。（新加坡外交部）

在2議題聯手 合中美利益

他稱中美戰略競爭關係是全球秩序中一個重要議題，以及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）突顯穩定的中美關係對全球有多重要。

他稱兩國會談是朝正確方向邁出一步，展示雙方都認識需要進行對話及合作，即使雙方言辭交鋒犀利。

他稱：「拜登政府會為世界上最關鍵的雙邊關係帶來更可預測的應對方式，但美中將繼續成為戰略競爭對手。」

王瑞杰稱，中美一起應對包括新型冠狀病毒肺炎疫情以及氣候變化，都符合雙方的利益。」

他稱：「儘管兩國關係競爭激烈，但雙方也承認仍有一些領域可以合作，我為此高興。」