以軍空襲多哈　哈馬斯：高層官員逃過暗殺　領導人兒子等5人死亡

半島電視台9月9日報道，哈馬斯政治局成員欣迪（Suhail al-Hindi）表示，哈馬斯領導人在卡塔爾首都多哈躲過以色列「懦弱的暗殺企圖」。欣迪同時證實，空襲造成哈馬斯5人死亡，其中包括哈馬斯首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）的兒子兼辦公室經理。卡塔爾政府則確認，一名安全部隊成員在事件中死亡。



據報道，在多哈空襲事件發生後，哈馬斯發表官方聲明，指以色列的襲擊旨在破壞停火和戰俘交換的談判。

2019年5月27日，加沙地區加沙城，哈馬斯政治局成員欣迪（Suhail Al-Hindi ）接受獨家採訪。（Getty）

哈馬斯證實，其高層領導人在暗殺行動中倖存，但另外有六人遇難，包括加沙地區負責人哈亞的兒子及其一名助手，三名保鏢，以及一名卡塔爾官員。

哈馬斯表示：「這再次暴露（以色列）佔領的犯罪本質及其破壞任何達成協議機會的意圖。」

卡塔爾內政部確認，在以色列對多哈的空襲中，一名卡塔爾安全部隊成員被殺，亦有其他人員受傷。

以色列官員同日向路透社表示，這次襲擊的目標是包括哈亞在內的哈馬斯高層領導人。

2023年11月21日，黎巴嫩貝魯特，哈馬斯官員哈亞（Khalil Al-Hayya，右）與哈姆丹（Osama Hamdan，左）出席記者會。（Reuters）

一位知情人士告訴路透社，以色列仍在收集有關襲擊的信息，尚未確定是否有哈馬斯官員或領導人被殺。

自哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）和辛瓦爾（Yahya Sinwar）去年接連遇害後，哈亞發揮重要作用，他作為首席談判代表監督停火談判，並擔任哈馬斯的領導人。