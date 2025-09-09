以軍空襲哈馬斯駐多哈總部　中國駐卡塔爾大使館籲公民避免外出

卡塔爾首都多哈（Doha）9月9日發生多宗爆炸，目擊者稱卡塔拉區（Katara）出現煙霧。以色列國防軍和以國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）其後發聲明證實，以軍對哈馬斯高層進行「精準打擊」。兩名哈馬斯消息人士告訴路透社，停火談判小組中的哈馬斯官員倖免於難。中國駐卡塔爾大使館發聲明呼籲中國公民儘量減少不必要外出，避免前往高風險地區。



中國駐卡塔爾大使館9日晚上發聲明，提醒在當地的中國公民注意安全。

2025年9月9日，卡塔爾多哈，圖為以色列聲稱對哈馬斯領導層發動襲擊後，多哈發生多宗爆炸事件，圖中一棟建築因爆炸受損。（Reuters）

聲明提到卡塔爾首都多哈發生爆炸事件，中國駐卡塔爾使館提醒在卡中國公民和機構提高安全意識，儘量減少不必要外出，避免前往高風險地區。

如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐卡塔爾使館聯繫。

卡塔爾報警、急救電話：999

駐卡塔爾使館領事保護與協助電話：+974-30177679

2025年9月9日，卡塔爾首都多哈遭遇以色列軍隊襲擊後發生多宗爆炸，現場煙霧升起。（Reuters）

外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）：+86-10-12308；+86-10-65612308