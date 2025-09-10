以軍空襲哈馬斯駐多哈總部　中東多國及古特雷斯嚴厲譴責侵犯主權

卡塔爾首都多哈（Doha）9月9日發生多宗爆炸，目擊者稱卡塔拉區（Katara）出現濃煙。以色列國防軍和以國家安全總局（又稱辛貝特，Shin Bet）發聲明證實，以軍對哈馬斯（Hamas）高層進行「精準打擊」。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）譴責襲擊是「對卡塔爾主權和領土完整的公然侵犯」。卡塔爾譴責空襲是「懦夫行為」。



據路透社報道，卡塔爾一直與埃及一道，在持續近兩年的加沙戰爭停火談判中擔任協調國。卡塔爾政府嚴厲譴責這次襲擊是「懦夫行為」，並稱其公然違反國際法。

兩名哈馬斯消息人士向路透社表示，停火談判小組中的哈馬斯官員在空襲中倖免於難。此前，以色列已下令巴勒斯坦人撤離加沙城，以軍正向加沙城發動攻勢，試圖摧毀哈馬斯及其在加沙的軍事能力。

以色列官員告訴路透社，這次襲擊的目標是哈馬斯的高層領導人，包括首席談判代表哈亞（Khalil al-Hayya）。在華盛頓，一位白宮官員表示，以色列政府事前有知會美國政府。

在空襲發生前不久，哈馬斯武裝組織卡桑旅（al-Qassam Brigades）宣布對8日在耶路撒冷郊區一個公車站發生的槍擊事件負責，該事件造成六人死亡。

在2020年簽署《亞伯拉罕協議》，與以色列實現關係正常化的阿聯酋稱以色列對多哈的襲擊屬「明目張膽且懦弱」（blatant and cowardly）。

阿布達比早前已對以色列部長就吞併其佔領的約旦河西岸地區的計劃表示憤怒，稱這是一條不可逾越的紅線。

沙特阿拉伯譴責以色列對卡塔爾主權的「野蠻侵略」。埃及則表示，這次襲擊創下了一個危險的先例。

2025年8月28日，美國紐約，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）在聯合國安理會會議前向媒體發表講話並談及在加沙的衝突。（Reuters）

聯合國秘書長古特雷斯譴責以色列的襲擊是「對卡塔爾主權和領土完整的公然侵犯」。

古特雷斯表示，卡塔爾在促成加沙停火和釋放所有被哈馬斯劫持的人質方面一直發揮非常積極的作用。他強調：「各方必須努力實現永久停火，而不是破壞停火。」