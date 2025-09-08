特朗普稱已準備對俄第二階段制裁　另向哈馬斯發最後警告

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月7日表示，已準備好啟動對俄羅斯的第二階段制裁。最新言論顯示其態度轉趨強硬，但他未交代細節。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）同日則稱，美國和歐盟可對購買俄羅斯石油的國家徵收「二級關稅」，這將把俄羅斯經濟推向崩潰的邊緣，並迫使俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）坐上談判桌。



+ 6

路透社報道，特朗普曾多次揚言要對莫斯科實施進一步製裁，以推進和平談判。當白宮記者7日問他，是否已準備好啟動對俄羅斯「第二階段」制裁時，特朗普回答說：「是的，我準備好了。」

貝森特籲歐洲加強對俄經濟施壓

報道指出，對於特朗普正考慮採取哪些措施，白宮沒有立即回覆。貝森特同日接受媒體訪問時稱，特朗普政府已準備加大向俄羅斯施壓，並呼籲歐洲亦介入，向購買俄羅斯石油的國家實施更多制裁及徵收「二級關稅」。他又稱，俄烏戰爭已演變成「烏克蘭軍隊能堅持多久，以及俄羅斯經濟能堅持多久的競賽」。

另外，特朗普9月7日向哈馬斯發出「最後警告」，敦促對方接受一項釋放加沙人質的協議。他在社交平台稱，以色列已經接受了他的條件。「現在是哈馬斯也接受的時候了」。他表示，已經警告哈馬斯不接受的後果，「這是我的最後一次警告，不會再有第二次了！」