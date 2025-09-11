瑞典衛生部長上任首日 出席記者會期間突然暈倒｜有片
美國媒體9月10日報道，一段令人震驚的影片記錄了瑞典新任衛生部長在記者會上突然暈倒的瞬間。
瑞典新任衛生部長出席記者會期間突然暈倒：
據《紐約郵報》報道，衛生部長蘭恩（Elisabet Lann）與瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）及其他官員一同出席新聞發布會。
一段在社交平台瘋傳的影片可見，蘭恩原本站在其他官員旁邊，她面向鏡頭發言，然後輪到其他官員發言時，蘭恩突然從透明講台上摔倒，頭部落地。
瑞典副首相布施（Ebba Busch）衝到蘭恩身旁，迅速地將蘭恩躺平。
其他官員和記者迅速趕來幫忙，圍住倒在地上、似乎不省人事的蘭恩。
蘭恩其後離開現場，但不久後又回來了，她解釋暈倒是因為其血糖過低。
蘭恩表示：「這不是一個正常的星期二，血糖下降的時候可能會發生這種情況。」
蘭恩的前任9日（周二）突然辭職後，她被任命為新任衛生部長。
