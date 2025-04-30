瑞典烏普薩拉市中心爆槍擊　至少3死多人傷　槍手在逃

瑞典第四大城市烏普薩拉（Uppsala）於4月29日發生槍擊案，至少3人死亡，數人受傷，疑兇仍然在逃。現場大規模封鎖，警方稱正循謀殺案展開調查。當地媒體報道，槍擊發生在一家美髮店附近，甚或在店內發生，暫未獲當局證實。



圖為2025年4月29日，瑞典城市烏普薩拉（Uppsala）發生槍擊案，大批警員接報抵達現場。 （TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS）

圖為2025年4月29日，瑞典城市烏普薩拉（Uppsala）發生槍擊案，大批警員接報抵達現場。 （TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS）

警方表示，接獲民眾報案，稱聽到市中心傳出槍聲，緊急救援人員趕抵現場，確認3人死亡。有目擊者向當地電視台稱，聽到約5聲槍響，途人隨即爭相躲避及尋找掩護，槍手據指利用電動滑板車逃離現場。

今年2月，瑞典城市厄勒布魯（Orebro）也發生過槍擊案，35歲失業者向成人教育中心的師生開槍，造成10人死亡，為該國歷來死傷最嚴重。

路透社報道，近10多年來，瑞典一直飽受幫派暴力事件的困擾，包括槍枝氾濫。該國自右翼政府2022年上台以來，已承諾打擊幫派暴力，包括修法賦予警方更大權力，並在厄勒布魯槍擊案後尋求加強槍管。