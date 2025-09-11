特朗普盟友Charlie Kirk遇刺　猶他州長：已拘捕1名疑犯

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友，右翼名嘴柯克（Charlie Kirk）9月10日（周三）在猶他州的猶他谷大學（University of Utah Valley）進行演講時遭到槍殺。猶他州長斯考克斯（Spencer Cox）在新聞發布會上表示，警方已拘留一名嫌疑人，目前正在接受訊問。考克斯強調這是一宗「政治暗殺」（political assassination）



據《衛報》報道，猶他州長考克斯表示：「我們已拘留一名嫌疑人，目前正在接受訊問。」

考克斯強調：「我要非常明確地指出，這是一宗政治暗殺。」但他並未透露自己是如何得知槍手的動機。

考克斯補充道：「目前，沒有任何資訊讓我們相信還有第二個嫌疑人參與其中。」

考克斯的說法似乎與猶他州公共安全局局長Beau Mason早前的講法自相矛盾，Beau Mason指「疑犯仍然在逃」（the suspect is at large）。

Beau Mason又指：「我們對嫌疑人掌握的，也就是潛在槍手的唯一信息，是從校園裏的閉路電視上獲取的。我們正在分析影片，但這只是監控錄像，你可以想像畫面質量如何。但我們確實知道疑兇身穿深色服裝。除此之外，我們沒有更好的描述。」

考克斯還表示，第一個在現場被拘留的人George Zinn被確定不是刺客，但已被指控妨礙司法公正。

聯邦調查局長帕特爾（Kash Patel）早前在社交平台指，一名嫌疑人已被拘留，但負責此事的聯邦調查局探員Robert Bohls並未在新聞發布會上證實這一消息。

據報道，當地時間下午12時10分左右，「美國轉捩點」（TPUSA）執行董事的柯克在出席活動時遭槍擊。網上影片顯示，柯克當時正坐在帳篷下演講，然後頸部中槍並大量出血。柯克當時正參加由TPUSA猶他谷分會主辦的巡迴演講。影片顯示，校園裏的學生聽到一下槍聲後慌忙逃離現場。

據該大學向CNBC透露，柯克演講進行了大約20分鐘後，附近一棟建築物突然響起一下槍聲。