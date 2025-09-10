欲證首都治安改善　特朗普罕外出用膳　遭罵「當代希特拉」| 有片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月9日晚上在副總統萬斯（JD Vance）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）和防長赫格塞斯（Pete Hegseth）陪同下，乘車抵達首都華盛頓特區的餐廳用餐，以向外界展現其打擊犯罪成效，以證明華盛頓特區十分安全。但當特朗普走進餐廳後，一群手持巴勒斯坦旗的抗議者開始高喊「解放巴勒斯坦」，並稱其是當代希特拉，表達對特朗普的不滿。



2025年9月9日，一群手持巴勒斯坦旗的抗議者高喊「解放巴勒斯坦」，表達對特朗普的不滿。（Reuters）

綜合外媒報道，特朗普到訪餐廳Joe's Seafood與Prime Steak and Stone Crab，在進入餐廳後，他對就餐的食客說「我們的城市很安全。好好享受吧。你們回家不會被搶劫的。」

當特朗普去到餐廳另一區域，一群舉着巴勒斯坦旗幟的抗議者開始高喊：「解放華盛頓特區、解放巴勒斯坦，特朗普是我們這個時代的希特拉。（Free D.C., Free Palestine, Trump is the Hitler of our time）」

特朗普則示意在場工作人員將抗議者送出餐廳。

特朗普近期聲稱在他加強犯罪打擊力度的背景下，華盛頓特區餐廳的客流量有所增加。特朗普在用餐當日表示，「我們想邀請部份內閣成員出去吃飯，而我們現在就在華盛頓特區的中心地帶。正如你們所知，過去1年，甚至過去20年，這裏一直都不太安全。而現在幾乎沒有犯罪。」