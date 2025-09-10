反對特朗普加徵30%關稅　南非總統拉馬福薩：不會被任何人欺凌

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對南非加徵的30%關稅上月初落地，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）9月9日在國會回應議員提問時，對美國關稅表示強烈反對，強調政府正派員與美國就關稅交涉，並稱「南非不會被任何人欺凌（South Africa will not be bullied by anyone）」。



南非傳媒報道，拉馬福薩指出，南非的目標是與美國達成互惠互利的貿易和投資協議，強調儘管南非與美國貿易關係重要，但須以本國利益為出發點進行商洽。他還強調超600家美國公司在南非投資，有22家南非公司在美國營運。

不過拉馬福薩也指出，儘管承受美國關稅，但南非正開拓「拉丁美洲、亞洲和中東」的新市場，而非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）是未來經濟增長的關鍵，強調政府正推動企業與消費者優先購買本國貨，並補貼受關稅影響的企業。

報道指，美國是南非第二大貿易夥伴，貿易總額達數十億美元，南非以向美國出口礦產、汽車、藥品和農產品為主，並進口美國石油、飛機零件以及醫療器材等。

2025年5月21日，美國華盛頓，圖為特朗普與南非總統拉馬福薩在白宮舉行會面。（Reuters）

拉馬福薩今年5月前往美國面見特朗普嘗試就關稅進行接觸，不過反遭特朗普指控南非出現「白人種族滅絕」。