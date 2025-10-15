美司法部凍結逾1200億元比特幣　偵破華人柬埔寨殺豬盤詐騙集團

美媒10月14日報道，美國司法部已凍結一名男子持有價值約150億美元（約1166億港元）的比特幣，該男子涉嫌操控一個位於柬埔寨的大規模「殺豬盤」詐騙集團。報道指，這次查獲行動是司法部史上規模最大的沒收行動。報道指，司法部以涉嫌洗錢、電信詐騙，和強迫勞動從事「殺豬盤」等重罪起訴「太子控股集團」（Prince Holding Group）的創辦人陳志（Chen Zhi）。



2025年10月14日，美國司法部宣布，已凍結一名男子持有價值約150億美元（約1166億港元）的比特幣，該男子涉嫌操控一個位於柬埔寨的大規模「殺豬盤」詐騙集團。報道指，司法部以涉嫌洗錢、電信詐騙，和強迫勞動從事「殺豬盤」等重罪起訴「太子控股集團」的創辦人陳志（Chen Zhi）。（太子控股集團官網）

紐約布魯克林聯邦法院14日（周二）公布一份針對主謀人陳志的起訴書。

據紐約東區檢察官辦公室稱，陳志，又名「Vincent」，目前仍在逃。

法庭文件顯示，陳志是太子控股集團的創辦人兼董事長。該集團是一間總部位於柬埔寨的跨國企業集團。

檢察官 Joseph Nocella表示，陳志「主導了史上規模最大的投資詐騙案之一，助長了日益猖獗的非法產業」。

Nocella指：「太子集團的投資詐騙給世界各地的受害者造成數十億美元的損失和難以言喻的痛苦，包括來自紐約的受害者，而受害者大多被販賣並被迫違背自己的意願工作。」

美國檢察官辦公室在新聞稿中表示，太子集團的業務遍及30多個國家，並在「柬埔寨各地設立強迫勞動的詐騙基地」。

新聞稿稱：「這些被強行扣押在拘留所的個人參與了加密貨幣投資詐騙計劃，即所謂的「殺豬盤」騙局，從美國和世界各地的受害者手中竊取數十億美元。」

據該辦公室稱，這些騙局透過社交媒體和線上通訊應用程式聯繫民眾，誘騙他們將加密貨幣轉入該計劃控制的帳戶，並承諾這些加密貨幣將參與投資並產生利潤。

新聞稿稱：「實際上，這些資金是從受害者手中竊取，其後被洗白，流入罪犯的口袋。詐騙者通常會與受害者建立長期關係，獲得他們的信任，然後再竊取他們的資金。」

檢察官表示，數百人被販賣並被迫在詐騙場所工作，「並持續受到暴力威脅。」

檢察官稱，陳志和太子集團的高層被指控利用多個國家的政治影響力來保護他們的犯罪企業，並向政府官員行賄以避免執法部門採取行動。

自由亞洲電台（Radio Free Asia）過往曾報道，陳志是中國公民，2014年獲得柬埔寨國籍。