韓國大學生柬埔寨遭虐殺　3中國公民被捕　李在明指示全力應對

一名22歲韓國大學生早前在柬埔寨遭犯罪團夥綁架拘禁虐待致死，3名中國公民被捕，事件震驚韓國社會。這名學生於今年7月17日以參加博覽會為由入境柬埔寨，不料遭遇不測。韓國總統李在明10月11日已指示透過外交途徑全力應對，確保在當地的韓國公民安全；韓國外交部長官趙顯也已召見柬埔寨駐韓大使表達嚴正關切，敦促柬方採取應對措施。據報導，這是罕見的外交舉措，首爾方面很少召見其他國家的大使。



柬埔寨警方指，死者是一名男大學生，7月中離開韓國仁川，聲稱要前往柬埔寨參加展覽。一周後，其家人接到一名操中國朝鮮族口音韓文男子的電話，指該名大學生犯事被拘禁並勒索要5000萬韓圜（約27萬港元）贖金。兩周後，該大學生被發現在柬埔寨死亡。

朝鮮日報引述與涉事學生一同被囚禁的目擊者報道，受害人被囚禁於貢布省波哥山地區的犯罪點，遭到持續毆打至無法正常呼吸。調查顯示，該名大學生的死因為酷刑導致的心臟驟停。

另據柬埔寨媒體報道，3名被捕中國公民將被當地檢察部門起訴，被控謀殺等罪名。

韓國總統李在明10月11日已指示透過外交途徑全力應對，確保在當地的韓國公民安全。（Reuters）

近年，柬埔寨針對韓國公民的綁架及拘禁案件不斷增加，由2023年最多20宗，到去年急增至220宗，今年截至8月已錄得330宗。

報導指，柬埔寨相關犯罪組織現時將目標對準了20歲到30歲的韓國年輕人。犯罪組織會在社交媒體上以「高薪工作」、「海外就業」等廣告將人引至柬埔寨，然後將他們拘禁起來並強迫其參與針對韓國人的犯罪活動。