韓網友分享柬埔寨「日常」：街頭滿地外國護照　網民：毛骨悚然

近日，一張在韓國網絡論壇瘋傳的柬埔寨街頭照片，引發了國際社會對當地治安的強烈擔憂。照片中，柬埔寨某處路邊垃圾桶旁散落著數十本護照，其中不乏泰國護照，甚至出現不少外國護照。這批護照的出現，讓許多人不禁聯想到背後可能涉及犯罪組織。



綜合韓媒報道，一名韓國網友在10月12日分享此照片，並以「柬埔寨常見景象，看懂後令人毛骨悚然」為題進行討論。畫面顯示，在柬埔寨街頭，垃圾桶內的垃圾被傾倒一地，數十本護照赫然混雜其中，包括封面為棕色的泰國護照，以及不少國外護照。

事發地點位於柬埔寨與泰國邊境城市波別。（Google Maps截圖）

波別街景圖（Google Maps截圖）

柬埔寨街頭垃圾桶竟塞滿外國護照。（《Khaosod》圖片）

實際上，這張照片早在六月初就曝光。根據《Khaosod》6月21日的報道指出，在公開Facebook社團「居住於波別的泰國人（คนไทยในปอยเปต）」中，有匿名用戶貼出這張照片，並寫下：

在小巷路口的垃圾場那邊，不知道這些人怎麼回家，或者他們還能不能回去。

這段文字也反映出當地民眾的恐懼。

知情人士表示，拍攝地點位於柬埔寨與泰國邊境城市波別，這些護照大多數屬於泰國公民，且多數已過期。泰國出入境管理局與柬埔寨警方正積極合作，回收並重新檢驗這些護照，並將聯繫持有人，以了解其丟棄原因。

今年8月，一名韓國大學生被誘騙至柬埔寨後，遭詐騙集團拐賣並受到殘酷凌虐，最終慘死當地。柬埔寨警方已逮捕三名中國籍嫌犯並以殺人罪起訴。此次事件讓韓國民眾感到恐慌，在照片曝光後紛紛表示：

「到底有多少人被綁架了啊？」

「出國旅行的人哪會把護照丟掉？」

「該不會是詐騙集團把受害者的護照直接丟掉吧？」

「柬埔寨治安太可怕了吧！」



【延伸閱讀】柬埔寨詐騙園29成員被捕「全是日本人」3人未成年 園內畫面曝光

