韓國大學生柬埔寨受酷刑慘死　電詐集團3中國男遭控謀殺　2人在逃

一名22歲韓國男大學生早前在柬埔寨遭電信詐騙集團綁架拘禁虐待致死，3名中國公民被捕，事件震驚韓國社會。據柬埔寨媒體報道，柬埔寨政府稱，目前另有2人仍在逃。



3名中國公民被捕。（《柬中時報》）

《柬中時報》13日報道指，根據柬埔寨警方調查，今年7月17日，韓國一名22歲大學生朴敏鎬（Park Minho，音譯）抵達柬埔寨後，遭到犯罪集團綁架並勒索。

8月8日凌晨，警方在貢布省波哥山攔截一輛可疑車輛，在車內發現一具男性屍體。經調查確認，死者為朴敏鎬。警方當場逮捕兩名分別35歲及43歲的中國籍男子，另一名約30歲的中國籍男子趁機逃逸。

依據屍檢結果，朴敏鎬死於嚴重酷刑，遺體多處瘀傷並有明顯血跡。根據疑犯供述，警方隨後突擊搜查位於波哥山上的一棟別墅，該處被用作電信詐騙窩點，同時也是朴敏鎬遇害前被囚禁的地點。在行動中，警方逮捕一名29歲中國籍男子，為該窩點負責人；另有一名中國籍同夥已潛逃。

柬埔寨警方正全力追捕在逃的兩名疑犯。目前3名被捕疑犯被押往貢布省初級法院接受審訊。檢察官以謀殺罪及詐騙罪起訴他們。

死者家人曾遭勒索27萬

韓國媒體早前報道指，死者7月中離開韓國仁川，聲稱要前往柬埔寨參加展覽。一周後，其家人接到一名操中國朝鮮族口音韓文男子的電話，指死者犯事被拘禁並勒索5000萬韓圜（約27萬港元）贖金。

韓國媒體引述與涉事學生一同被囚禁的目擊者報道指，受害人遭到持續毆打至無法正常呼吸。調查顯示，死者的死因為酷刑導致的心臟驟停。