美國前國安顧問博爾頓遭起訴　出庭否認不當處理機密資料

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的前國安顧問博爾頓（John Bolton）遭司法部起訴不當保留和傳播國防資訊罪，他10月17日出庭時，否認有不當處理機密資訊。博爾頓目前已獲准保釋，案件將於11月21日正式開庭審理。



路透社17日報道，針對博爾頓的起訴書在馬里蘭州聯邦法院提起，指控他違反了《間諜法》（Espionage Act），包括8項傳播國防情報罪和10項保留國防情報罪。

2025年8月22日，美國華盛頓特區，聯邦調查局（FBI）特工搬運箱子走出前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的辦公室大樓。（Reuters）

起訴書稱，博爾頓與他的兩名親屬分享了敏感機密訊息，其中包括情報簡報和與高級政府官員和外國領導人會面的筆記。

據起訴書提及的聊天記錄，博爾頓擬將部份機密訊息用於一本其準備撰寫的書，並曾和他的親屬討論了相關事宜。

起訴書稱，博爾頓將與上述2人稱為他的「編輯」。路透社引述知情人士稱，涉事親屬是博爾頓的妻子和女兒。

2025年10月17日，美國馬里蘭州，美國前國安顧問博爾頓（John Bolton）抵達馬里蘭州聯邦地區法院。（Reuters）

報道指，博爾頓面臨每項罪名最高可判處10年監禁，但實際判刑將由法官根據一系列因素決定。