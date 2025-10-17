美國司法部起訴前國安顧問博爾頓　指他非法保留和傳輸國防機密

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的前國安顧問博爾頓（John Bolton）周四（10月16日）遭美國司法部起訴，指控他保留和傳輸國防資訊。路透社引述法庭文件顯示，聯邦調查局（FBI）此前在他家中搜出疑似承載機密資訊的文件。



博爾頓位於馬里蘭州的住所曾在8月22日遭到FBI的搜查。法庭文件顯示，特工在他家中查獲了2部手機、標有「特朗普1-4」（Trump I-IV）的文件夾中的檔案，以及一個標有「對盟軍打擊的聲明和反思」（statements and reflections to Allied Strikes）的活頁夾。

2025年8月22日，美國馬里蘭州貝塞斯達（Bethesda），美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）在聯邦調查局（FBI）搜查後返回住所。（Reuters）

他們還在他位於華盛頓特區的辦公室內發現了標有「機密」（confidential）的記錄，其中包括涉及大規模殺傷性武器、美國駐聯合國代表團的文件以及與美國政府戰略通信有關的其他資料。

博爾頓的律師洛厄爾（Abbe Lowell）辯稱，博爾頓沒有非法分享或儲存任何資訊；並稱這些指控源自於他與其直系親屬分享的非機密個人日記。

兩位知情人士先前告訴路透社，儘管馬里蘭州的一些基層檢察官以及國安部門的律師最初表示擔憂，認為需要進行更多調查，並擔心案件處理過於倉促，但司法部高層領導一直在推動對博爾頓迅速提出指控。

2025年8月22日，美國華盛頓特區，聯邦調查局（FBI）特工搬運箱子走出前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）的辦公室大樓。（Reuters）

其中一位消息人士補充說，檢察官最近花了更多時間審查證據，並在周末準備案件後，他們決定繼續進行調查。

特朗普第一任期時，博爾頓於2018至2019年擔任國安顧問，後來與特朗普鬧翻，他遭解僱，之後轉為批評特朗普。博爾頓在2024年出版的回憶錄中，批評特朗普是個完全自私自利的人，只關心自己的利益。