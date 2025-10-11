特朗普繼續追殺政敵　美媒：司法部擬提前起訴博爾頓

美國微軟全國廣播公司（MSNBC）周五（10月10日）晚獨家報道，美國司法部正尋求對在特朗普（Donald Trump，又譯川普）第一總統任期擔任白宮國家安全顧問的博爾頓（John Bolton）提出刑事指控。



報道引述兩名匿名知情人士說，馬里蘭州代聯邦檢察官正在迅速推進博爾頓的刑事指控程序。消息人士表示聯邦檢察官考慮最快將在下週以緊急申訴（rushed complaint）或公訴（indictment）的形式提控博爾頓。

博爾頓在2018年4月至2019年9月擔任特朗普的國家安全顧問。他在去年1月出版的新版回憶錄中痛斥特朗普是一個非常自私的人，只在乎自己的利益，稱特朗普會懲罰自己的敵人，「一心只想着報復，這將消耗他第二任期的大部分時間」。

博爾頓（右）過去與特朗普互動甚多（Getty Images）

維珍尼亞州東區聯邦地區法院一大陪審團星期四（9日）剛對紐約州民主黨籍總檢察長詹樂霞（Letitia James）提起刑事訴訟，罪名是「銀行欺詐」和「向金融機構作虛假陳述」。

在前任總統拜登（Joe Biden）執政期間，詹樂霞的辦公室於2022年就特朗普集團涉嫌偽造記錄進行欺詐提出訴訟。特朗普否認自己有任何不當行為，指責詹樂霞辦公室出於政治原因對他提出訴訟。

2024年2月16日，美國前總統特朗普（Donald Trump）的虛報資產案被裁決後，紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）會見記者。（Reuters）

詹樂霞指責特朗普「將司法系統武器化」，稱指控毫無根據，並指特朗普曾公開明確表明，他的唯一目標就是不惜一切代價進行政治報復。

9月25日，維珍尼亞州東區聯邦地區法院另一大陪審團起訴特朗普第一任期內的聯邦調查局（FBI）局長科米（James Comey），指控科米涉嫌虛假陳述和妨礙國會程序。

圖為2025年5月19日，美國聯邦調查局（FBI）前局科米（James Comey）發布新書，在紐約市一間書店發表演說。（Getty Images）

在特朗普的首個任期，特朗普因「通俄門」與科米關係緊張。科米在2017年公開證實特朗普因競選團隊與俄羅斯的聯繫而被調查，幾天之後，特朗普就開除科米。科米過後曾批評特朗普「在道德上不適合擔任總統」。

科米10月8日出席審前聽證會，對兩項指控不認罪。

本文獲《聯合早報》授權轉載

