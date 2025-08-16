美俄峰會｜博爾頓：特朗普沒輸但普京贏了　烏克蘭議員批會面空洞

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在阿拉斯加會晤後，雙方雖未簽署任何協議。



但前白宮國家安全顧問博爾頓（John Bolton）直言，會議的最大贏家是普京，而特朗普雖然沒有輸，但收穫有限。

2025年8月15日，美國總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在阿拉斯加州安克雷奇市（Anchorage）埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）舉行會晤。（X@WhiteHouse）

根據美媒CNN報道，博爾頓分析，普京在重建雙邊關係上已邁出關鍵一步，「這一直是他的主要目標。」他指出，普京成功擺脫制裁壓力，並且沒有承諾停火，下一場會議時間未定，而烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）事前甚至完全不知情，「事情還沒結束，但普京已經達成了大部分想要的，特朗普得到的則很少。」

烏克蘭國會議員貢查連科（Oleksiy Goncharenko）也批評，會談讓普京「爭取到了更多時間」，雙方並未達成任何停火或降溫共識。特朗普在會後雖聲稱「談判取得了一些進展」，但強調「沒有協議，就等於沒有協議」。

同樣來自烏克蘭國會的外交事務委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）則向《紐約時報》表示，儘管會議結論空洞，普京卻成功擺脫外交孤立，「他贏得了資訊戰，並且在特朗普的陪同下展現出平起平坐的地位，他利用特朗普證明自己並不被孤立。」

整體而言，外界普遍認為，這場被寄予厚望的高峰會雖未帶來實質突破，但普京已在外交形象與國際定位上取得重要進展，特朗普則未能在談判桌上拿到具體成果。

