特朗普據報於習特通話後建議高市早苗　在涉台問題上語氣放緩

路透社11月26日引述兩名日本政府消息人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）在日前與日本首相高市早苗的通話中，向對手傳達了避免與中國爭端進一步升級的意願，建議她在台灣問題上不要挑釁北京，宜語氣放緩。



高市早苗早前曾暗示，一旦中國武力攻台，日本可能動用軍力因應，此話惹怒北京。據外電報導，美國總統川普和日本首相高市早苗通話時，建議她在台灣主權問題不要挑釁北京，宜語氣放緩。

另外，有美媒報道指，特朗普先前與習近平通話的一小時裏，有半個小時都在強調中國對台灣的歷史主權主張，並提到華府和北京有共同責任維持全球秩序。

2025年11月25日，日本東京，首相高市早苗在官邸與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話後接受媒體訪問。（Reuters）

特朗普隨後和高市通話，據日本官員和知情美方人士透露，特朗普婉轉作出建議，並未施壓要求高市收回先前發言。

報導引述多位日本官員指出，特朗普真正擔心的是，他不希望台灣問題的摩擦破壞他上月和習近平達成的緩和氣氛。

特朗普曾稱讚高市在國防上的強硬立場，但在特朗普刻意拉近和習近平的關係之際，高市的發言讓習近平頗為惱火，時間點對特朗普相當不利。