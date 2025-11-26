日媒：自民黨對華溝通渠道匱乏　難緩中日緊張關係

日本首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯引發日中關係持續惡化，共同社11月26日報道指，此次外交風波中，日本執政黨對華溝通渠道匱乏問題突顯，緩和緊張關係難尋突破口。



共同社指出，自民黨方面，長期推動兩國議員交流的重量級人物、前幹事長二階俊博去年退出政壇，「日中友好議員聯盟」會長一職由與高市政府保持距離的森山裕接任。當前黨內高層如副總理麻生太郎、選舉對策委員長古屋圭司等多為對華強硬派。有曾當過閣僚的消息人士表示，「看不到自民黨方面敦促官邸尋求對華妥協點的動向。」

自民黨幹事長鈴木俊一雖在25日的記者會上承認「需通過政黨交流增進理解」，卻坦言「無具體計劃」。

鈴木俊一（左）（ Tomohiro Ohsumi/Getty Images)）

公明黨此前退出執政聯盟的影響亦不容小覷。該黨自1964年建黨以來就推進日中邦交正常化，並多次與周恩來總理會面，推動了1972年《日中聯合聲明》的簽署。2012年後黨首山口那津男率先實現與習近平主席會晤，與中方保持交流。然而新入盟的維新會缺乏相關人才，導致溝通渠道中斷。

自民黨資深人士對此表示擔心：「迄今為止即使政府間有摩擦，政黨間的對話也能維持。一旦兩個溝通渠道中斷，要如何打開局面？」

分析認為，執政黨溝通斷層恐加劇日中關係不確定性，緩和緊張亟需重建有效對話機制。