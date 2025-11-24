中日領袖於G20峰會未有接觸　日媒：高市早苗發言時李強離席

日本首相高市早苗周日（11月23日）表示，她在南非G20峰會時未能和中國總理李強進行接觸，重申對中日對話持開放態度。日媒報道則指，當高市在會議上發言時，李強的座位已換了另一個人坐。



日本放送協會（NHK）報道，高市發言時，李強離開了座位，改由其他人坐在中國代表的座位上。

2025年11月22日，南非約翰內斯堡二十國集團（G20）領導人峰會期間，中國國務院總理李強出席會議。（YouTube/ @tbsnewsdig）

路透社報道，高市在約翰內斯堡期間，與英國、德國、印度等國領導人舉行了單獨會晤。她亦與國際貨幣基金組織（IMF）執行董事會進行會晤，對方表示對高市內閣制定的綜合經濟對策感到安心，認為其已妥善應對了財政風險。

據NHK拍到的片段可見，高市早苗在G20峰會上發言期間，李強的座位由其他官員坐上。（NHK截圖）

2025年11月22日，南非約翰內斯堡舉行二十國集團（G20）領導人峰會期間，英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯斯塔默）和日本首相高市早苗舉行雙邊會晤。（Reuters）

高市早苗強調：「正因為日中之間存在懸而未決的問題和挑戰，我們才更應該減少這些問題和挑戰，增進相互了解與合作。」

她表示，自己擔任首相以來，一貫奉行全面推進與中國互利共贏的戰略關係、構建建設性穩定關係的政策，並重申願意與中國對話，同時表示重要的是繼續堅持應該堅持的立場，表明她打算繼續作出適當的回應。