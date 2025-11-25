中日關係惡化　沖繩居民憂淪為戰場　冀高市早苗撤回言論｜有片

日本首相高市早苗早前發表「台灣有事論」，導致中日關係急劇惡化。1945年發生的沖繩島戰役，是在沖繩本島進行的一場戰役，也是二次世界大戰太平洋戰場中規模最大的兩棲登陸行動及最後一場戰役。戰事持續82天，造成沖繩縣10萬平民死亡。有沖繩民眾對高市早苗近日的言論表示憂慮，擔心讓沖繩再次淪為戰場，期望高市能撤回言論。



來自沖繩的崎濱空音對高市早苗近日的言論表示憂慮：

崎濱空音出生於沖繩縣北谷市，之前就讀於慶應義塾大學。

崎濱空音11月21日出席在首相官邸外的集會時表示，自己生於沖繩縣，沖繩本島上有美軍基地駐紮，她的母親生於石垣島，該島上並沒有部署自衛隊。

崎濱空音認為，「台灣有事論」在政策推行上缺乏實質的理由。她不想沖繩再次淪為戰場，期望高市早苗能夠撤回早前的言論。

崎濱空音同時指出，不希望以高市撤回言論作結，她期望國民能夠反思如何避免再次發生戰爭。為了避免讓沖繩再次淪為戰爭，不應該在當地建造美軍基地和部署自衛隊。

當被問到對高市早苗有何期望時，崎濱空音指除了撤回言論外，她期望包括高市在內的民眾能夠回顧歷史。

崎濱空音提到日本憲法第九條（註：日本《憲法》第九條是《日本憲法》的和平條款，規定日本永遠放棄以國家名義發動戰爭、使用武力威脅或行使武力來解決國際爭端。），她認為守護憲法就是確保不讓戰爭發生。

崎濱空音認為，高市早苗應該反思投身政治的目的是什麼，政治究竟是在爲誰服務等。