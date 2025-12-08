泰國空襲柬埔寨邊境　柬前總理洪森呼籲克制但設「回應紅線」

泰國與柬埔寨的關係再次陷入緊張，雙方互相指責對方違反停火協議後，泰國軍方12月8日宣布對柬埔寨發動空襲。柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）同日公開呼籲柬軍對泰國的「侵略行為」保持「嚴格克制」，但同時警告已設定「回應的紅線」。



泰國軍方表示在8日清晨發動空襲，以報復柬埔寨淩晨對泰國邊境陣地的炮擊。當局指今次衝突已導致泰軍士兵1死7傷。泰方強調空襲僅針對軍事目標，指責柬埔寨先調動重型武器威脅邊境。柬埔寨國防部則否認發動襲擊，斥相關指控為「虛假資訊」，並表示柬方始終保持克制。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim ）對今次事件表達憂慮，認為新一輪衝突可能導致為穩定雙邊關係所付出的精心努力付之流水。他敦促各方保持最大克制，並保持溝通渠道開放。

泰柬再度衝突後，意味由美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在10月下旬親自斡旋達成的停火協議實質破裂。該協議原本旨在終結雙方於7月底爆發、持續5天的激烈邊境衝突，當時造成重大傷亡與平民流離失所。然而，協議簽署後執行不力，邊境摩擦不斷，直至今日演變為空襲行動。

泰國與柬埔寨這兩個東南亞鄰國再度引發邊境衝突。（資料圖片，REUTERS/Chalinee Thirasupa/File Photo）

泰國與柬埔寨的邊境爭議已持續數十年，雙方曾多次短暫交火。目前緊張局勢仍在持續，泰國已組織70%平民從邊境撤離。