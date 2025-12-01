泰國財長稱洪災經濟影響輕微 據報宋卡旅遊業損失或達700億泰銖
撰文：洪怡霖
泰國財政部長埃克尼提（Ekniti Nitithanprapas）周一（12月1日）表示，泰國整體經濟可能只會受近期南部洪災的輕微影響。泰媒報道，在重災區宋卡府（Songkhla），旅遊業損失可能面臨高達700億泰銖（約170億港元）。
泰國公共電視台（PBS）報道，合艾-宋卡酒店協會主席西提蓬（Sitthipong Sitthiphatprapa）周一表示，嚴重的洪水已對合艾及周邊地區造成破壞，並迫使即將舉行的東南亞運動會賽事轉移至曼谷，宋卡旅遊業可能面臨高達700億泰銖的損失。
報道指，合艾廣泛地區的洪水已對民居、商業和旅遊基礎設施造成大面積損壞，部份居民至今無法回家。西提蓬指，這場災難加劇旅遊業危機，包括洪水期間有超過1萬名遊客受困，預計年底旅遊旺季將全面崩潰。
報道指，此次水災正值旅遊旺季，宋卡府還錯失舉辦大型活動的機會，尤其是東南亞運動會，相關賽事現已轉移至首都曼谷。西提蓬稱：「旅遊業收入損失預計超過700億泰銖。若災後恢復工作延遲至明年1月或2月，總損失可能達1000億泰銖，這還不包括酒店業預計300億泰銖的修復成本。」
