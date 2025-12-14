澳洲悉尼邦迪海灘發生槍擊　13人送院　警證實多人喪生　2人被捕

澳洲悉尼著名邦迪海灘（Bondi Beach）12月14日下午發生槍擊事件，救援部門稱13人送院，警方證實有多人喪生，並扣留2名疑犯，同時呼籲民眾避免前往當地。



事發於當地時間14日下午7時左右，據網上流傳的片段顯示，兩名身穿深色服飾的人士手持類似長槍物體，在一條天橋上開火。現場傳出多響槍聲，附近有民眾尖叫，亦聽到警車警笛聲。

目前未知實際傷亡情況，BNO News引述目擊者指，至少7人中槍；9News則稱最多20人中彈。新州救援部門表示，13名傷者送院。

澳洲悉尼邦迪海灘12月14日發生槍擊案，由網上流傳的片段見到，兩名身穿深色服飾人士手持長槍物體，向海灘方向開火。（x/@AustralianJA 片段截圖）

另一段網上片段則見到多人倒在地上，有途人和警員為他們急救。

澳洲悉尼邦迪海灘一個猶太人活動12月14日發生槍擊，多人受傷倒地。（x/@absoluteWx 片段截圖）

消息指事發時當地正舉行一個由猶太人組織舉行的活動，慶祝光明節（Hannukkah）。以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）表示，悉尼的猶太弟兄姊妹參加光明節時，遭惡劣的恐怖份子殘忍攻擊。

新南威爾斯州警方呼籲民眾遠離當地，而現場人士亦應尋找地方躲避。總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）透過發言人表示已得知事件，敦促當地民眾遵從警方指示。他其後稱，邦迪的情況令人震驚和不安，警方和救援人員正全力搶救生命。

阿爾巴尼斯向所有受影響人士表達慰問，並已向聯邦警方首長及新州州長柯民思（Chris Minns）通話，當局會與新州警方協調，待證實更多情報後，再向外界公布進一步消息。