美國肯塔基州立大學爆槍擊　至少一死一傷　疑兇被捕

美國肯塔基州立大學（Kentucky State University）於12月9日發生槍擊案，造成至少一人死亡、一人重傷，一名嫌犯已被捕。



圖為2025年12月9日，美國肯塔基州立大學（Kentucky State University）發生槍擊案，執法人員抵達現場。（X截圖）

《今日美國》（USA Today）報道，警方於當地下午3點35分左右接到報案，約一小時後宣布有一人死亡。警方在社交平台發文表示：「官方確認一人死亡，一人已被送往醫院，傷勢嚴重。」警方表示，學校已被封鎖。

肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）其後發文稱，今次槍擊屬獨立事件，並非大規模槍擊案，疑犯已經被捕，現場已沒有持續威脅。事件中有兩人傷重，當中一人不幸離世。

美媒：料因個人糾紛引起 疑兇並非該校學生

據美國廣播公司（ABC News）報道，槍擊事件因個人糾紛引起，並非隨機槍擊事件。報道引述校方和警方稱，事件造成一名學生死亡，另一名學生重傷。

《紐約時報》（New York Times）引述一位大學發言人的話說，疑兇並非該校學生，但兩名受害者均為學生，槍擊事件發生在學生宿舍大樓外。

據指出，肯塔基州立大學成立於1886年，位於州首府法蘭克福（Frankfort） 。路透社報道，截至2023年秋季，該校學生約有1700人。