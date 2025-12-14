美國布朗大學爆槍擊案　學生憶事發一刻場面混亂　母接兒心碎短訊

美國布朗大學（Brown University）12月13日爆發槍擊案，造成多人死傷，槍手目前仍在逃。有倖存學生接受美媒採訪時稱，事發一刻場面非常混亂，有人在走廊上奔跑，有人則躲到桌子底下避難。部份人起初聽日巨響時，還未意識到是槍聲，直到接到警報才知悉有槍手闖入校園。另外，有被困校園的學生向其母親發訊息，留下令人心碎的短訊：「媽媽，校園發生槍擊事件。我要逃跑了，我愛你。」



綜合美媒報道，布朗大學13日下午約4時發生槍擊案，普羅維登斯市長斯邁利（Brett Smiley）表示，當局在下午4時05分接到第一個相關報警求助電話。

當時身處校園的學生事後受訪時稱，據她所知事發時教室中還有其他人，他們不少人躲到老師桌子的後面，以躲避槍手；另一名身處校園的學生事發時正在下樓梯，突然聽到響亮的槍聲，現場隨即陷入一片混亂，身處室外人的爭相逃跑。

另外，由於槍手起初在工程和物理學院大樓附近犯案，有學生表示，起初以為槍聲是學校木工車發出的聲音，或是實驗出錯而發出的爆炸聲。校方後來於下午4時22分正式發布了首份校園有槍手的緊急警報。

2025年12月13日，美國羅德島普羅維登斯市，布朗大學爆發槍案，校園內部遭封鎖。人們在校園外互相擁抱。（Reuters）

布朗大學學生Shamsah Amersi的母親受訪時則透露，由於正值期末考，所以包括其兒子在內的不少學生都在校園備試，卻沒想到後者會因而陷入槍擊事件。

她從兒子的短訊中得知，他與另外12名學生在事發後躲到儲物間，並以椅子將入口堵塞。其中一人後來恐慌症發作，所以眾人正努力讓該學生保持安靜，以免發出任何聲音。

在得知兒子的困境後，她無奈稱：「這簡直是為人父母的噩夢。」截至當時時間13日晚，槍擊案已造成2名學生死亡，槍手仍未被捕獲。