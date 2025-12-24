美國防部報告：中國擁世界領先高超音速導彈庫　威脅美國本土

美國國防部在最新發布的2025年度《中國軍力報告》指，中國正進行「歷史性的軍事建設」，並擁有世界領先的高超音速導彈庫。



報告稱，中國的軍力發展進展使美國本土「日益脆弱」，並對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的軍控計劃構成挑戰。

報告特別強調，中國擁有世界領先的高超音速導彈武器庫，過去一年持續推進常規與核武裝高超音速導彈技術發展，並於2024年5月公開展示可由轟炸機發射的YJ-21高超音速反艦彈道導彈，同年11月更在中國國際航空航天博覽會上展出外貿版本。

報告同時關注中國核武庫發展，指其核彈頭數量在2024年已達600餘枚，雖增速放緩，但仍有望在2030年超過1,000枚。報告分析，中國近期對火箭軍等部門的反腐整頓，可能短期內影響軍隊作戰效能，但無阻長期軍事現代化進程。

中國如何回應？

中國外交部發言人林劍回應稱，美方是「為加快自身核力量升級尋找藉口」，並敦促華府大幅實質削減核武庫。