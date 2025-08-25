｢航母殺手｣高超音速導彈｢鷹擊-21｣料首亮相閱兵　軍方稱無法攔截

北京下月3日將舉行中國抗戰勝利80周年閱兵，近月內地網絡流傳閱兵綵排的照片及影片，其中可見有「航母殺手」之稱的「鷹擊-21」（YJ-21）高超音速反艦彈道導彈，預料這款先進導彈將首次在閱兵式上亮相。



網上流傳「鷹擊-21」高超音速反艦彈道導彈出現在綵排中。（微博）

曾被西方媒體稱為中國最神秘和最致命的導彈之一的「鷹擊-21」，一直被認為是解放軍打擊航母等大型水面艦隻的「殺手鐧」。

解放軍在2023年曾發文披露，艦載型「鷹擊-21」在末端攻擊階段的速度可達10馬赫（10倍音速），若以聲音在空氣中傳播的速度為340米/秒計算，10倍音速即「鷹擊-21」在最後砸向敵人時的速度可達每秒3400米，以現階段任何反導武器系統均無法攔截，即使不發生爆炸，也會對敵艦造成致命性的巨大打擊。

轟-6K轟炸機參加2024年珠海航展掛載的應是「鷹擊-21」空射型導彈。（澎湃新聞）

據目前公開報道，鷹擊-21有艦載型及空射型版本。解放軍海軍曾曝光055型驅逐艦發射鷹擊-21的過程；去年解放軍轟-6K轟炸機曾攜帶鷹擊-21亮相珠海航展。

解放軍海軍曾曝光了055型驅逐艦發射鷹擊-21的過程。（影片截圖）

中國空軍專家傅前哨接受外媒《聯合早報》採訪時分析，相對於艦載型，空射型初速度更快，發射高度更高，射程至少比前者高出50%。

傅前哨指，相較於軍艦，轟炸機的機動性更強，使用上更靈活高效，不排除一些戰鬥機未來可能掛載鷹擊-21。

有美媒估計，鷹擊-21艦載型的射程為1000至1500公里。鑑於美國航母搭載的F-35C戰機作戰半徑為1100公里，意味著中國轟炸機能夠在美國航母的防空圈外從容發射。

美國國防部2023年發布的中國軍力報告評價稱，中國轟-6K與鷹擊-21的組合足以對第二島鏈目標構成威脅，而美軍的標準-6防空導彈只存在理論上攔截高超音速導彈的可能性。

艦載型「鷹擊-21」試射畫面。（微博＠中國戰略支援）