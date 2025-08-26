中國的超級大殺器　哪些高超音速導彈、洲際導彈或首登場閱兵？

北京在9月3日將舉行中國抗戰勝利80周年閱兵，外界極為關注會否有新式高超音速導彈和洲際彈道導彈首次在閱兵式上亮相，當中近年備受中外媒體討論的東風-27、東風-5C、巨浪-3都被指有機會亮相。



2022年，官媒首次公開東風-17高超音速導彈發射的畫面。（影片截圖）

解放軍首款公開亮相的高超音速導彈東風-17於2019年國慶閱兵中首次曝光，其採用乘波體滑翔戰鬥部，可實現10馬赫速度突防，全程在大氣層內飛行、彈道高度不規則，難以預測與攔截。

東風-27被指對美國構成重大戰略挑戰

媒體報道指，根據2023年4月美國國防部機密文件外洩內容，中國正在研製新一代高超音速導彈東風-27。該導彈被形容為「中程彈道導彈級多用途高超音速滑翔器」，射程達5000至8000公里，曾於一次試射中於12分鐘內飛行2100公里。

東風-27有打擊關島的能力，美國五角大廈內部分析認為，東風-27極有可能突破現有美國導彈防禦系統，對美方構成潛在重大戰略挑戰。

2024年美國五角大樓在「中國軍力報告」中更稱，東風-27可能已經服役，它可以根據需要配備高超音速戰鬥部、常規對地戰鬥部、反艦戰鬥部或核彈頭。

東風-5洲際導彈。

央視公開東風-5洲際導彈參數，揭秘核心數據。

東風-5C：「毀天滅地」的大殺器

東風-5洲際導彈是中國研製的第一代洲際戰略導彈，已經服役40多年。官媒央視在本年6月首次公開了該款導彈的具體參數。

該款導彈全長32.6米，彈徑3.35米，起飛重量高達183噸，採用二級液態火箭發動機，最大射程1萬2000公里，命中精度500米，可以攜帶一枚威力為300萬至400萬噸TNT當量的核彈頭。

東風-5於1981年服役，此後經過多次改進升級。2015年9月3日，東風-5B在閱兵式上首次公開亮相。軍事學者分析，東風-5B射程可達1萬5000公里，打擊精度優化至100米，可攜帶4至6枚分導式核彈頭，包括可增強突防能力的誘餌彈頭。

2015年9月3日，東風-5B在閱兵式上首次公開亮相。（VCG）

至2017年1月，美國《華盛頓自由燈塔報》引述兩名熟悉情況的五角大樓官員說，中國在該月進行了一次東風-5C型導彈試驗，試驗導彈攜帶了10個分導式彈頭。

官媒《科技日報》曾引述軍事專家王雲飛指，「東風-5C能攜帶10個彈頭，可在縱深數百公里區域內選擇要打擊的獨立目標，還可調節打擊時序和次序，大幅提高突防能力和打擊效果」。

《科技日報》又報道指，有軍事專家分析稱，中國很長一個階段沒能突破分導式多彈頭技術，瓶頸在於核彈頭的小型化。東風-5C能攜帶10枚分導彈頭，正說明中國突破了這個技術瓶頸。

外媒《聯合早報》報道更指，東風-5C有望代表東風-5家族亮相本年9月3日的閱兵式。

分析指，東風-5系列可搭載超過400萬噸TNT當量的核彈頭，具有任何國家都無法承受其爆炸後果的威懾力。核武器最大的威懾在於它還處在發射架上，大國間一旦爆發核戰，尤其是使用像東風-5系列這種「毀天滅地」的大殺器，就不再有什麼勝負之分，而是全人類的災難。

「巨浪-2」潛射彈道導彈在2019年10月1日的國慶閲兵上首次公開。（VCG）

巨浪-2與094型戰略核潛艇構成中國第二代海基核威懾力量。（VCG）

巨浪-3：由潛艇發射可覆蓋美國本土

央視在本年8月初發布一則影片，表示「新型巨浪導彈已露出廬山真面目」，有意見認為是暗示閱兵式將有新型巨浪導彈亮相。

央視近日發布一則影片，表示「新型巨浪導彈已露出廬山真面目」。影片內容為對2024年解放軍海軍發布的宣傳片《隱入深海》，其中出現高清晰度的「巨浪-2」潛射導彈發射場景。（影片截圖）

巨浪系列導彈是中國一系列潛射彈道導彈。巨浪-2在2019年的國慶閲兵上首次公開。報道指巨浪-2射程約為8,000公里，具備多彈頭分導能力。

多個媒體曾報道，中國2018年首次成功試射巨浪-3潛射洲際彈道導彈，近年再多次試射。在2022年底，時任美國太平洋艦隊司令帕帕洛（Sam Paparo）在華盛頓舉行的一個會議上更表示，中國的六艘「晉級」潛艇（094戰略核潛艇）現在「配備了巨浪-3型洲際彈道導彈」，「建造它們就是為了威脅美國。」

報道指，巨浪-3可攜帶10枚核彈頭，最遠射程逾1萬2千公里，射程可覆蓋美國本土，可以攜帶單個或者多個核彈頭，有直接打擊美國本土的能力。隨著巨浪-3導彈逐漸成熟，解放軍戰略核潛艇部隊將獲得空前的水下核威懾能力。