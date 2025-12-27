白宮28歲發言人萊維特宣布再懷孕 　與60歲丈夫期待女兒出世

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）周五（12月25日）宣布，她和丈夫即將迎來他們的第二個孩子、預產期為明年五月的女兒。



美媒報道，萊維特在Instagram上發文稱，「我和先生無比激動地期待着家庭新成員的到來，迫不及待地想看到兒子成為哥哥。我由衷地感謝上帝賜給我為人母的恩典，我深信這是人間最接近天堂的體驗。」

在貼文中，萊維特還對總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）表示感謝，感謝他們的支持，「以及在白宮營造的溫馨家庭氛圍」。

現年28歲的萊維特和她的丈夫Nicholas Riccio於2024年7月迎來他們的第一個孩子。在2024年接受右翼媒體「保守派」（The Conservateur）採訪時，萊維特談及由於賓夕法尼亞州巴特勒市發生的刺殺未遂事件，她在兒子出生僅四天後便重返工作崗位。

2025年12月11日，美國華盛頓，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）舉行記者會。（Reuters）

她當時表示「我感到自己有義務參與這個歷史性時刻，」並認為「總統為了贏得這場選舉，真的把自己的生命置於危險之中。我至少應該盡快重返工作崗位。」