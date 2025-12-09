美國法官下令釋放白宮新聞秘書親屬　其因非法移民案件被捕

美媒報道，美國移民法官周一（12月8日）下令釋放一名與白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）有家族關聯的巴西女子。費雷拉（Bruna Ferreira）11月12日因非法移民案件被拘留，將在支付1500美元保釋金後獲釋。此案受到關注，因她曾與萊維特的兄長邁克爾（Michael Leavitt）訂婚，並育有一名11歲兒子。



白宮新聞秘書萊維特在華盛頓白宮舉行記者會。（Reuters）

費雷拉當日開車前往新罕布夏州接兩人共同監護的兒子時，在麻省里維爾（Revere, Massachusetts）被逮捕。美國國土安全部發言人稱費雷拉為「犯罪非法移民」，指她在旅遊簽證逾期後滯留，於1999年6月起非法居留美國。發言人表示她獲釋後須定期向移民及海關執法局（ICE）報到。

費雷拉的律師則表示，她曾是童年抵美暫緩遣返計劃（Deferred Action for Childhood Arrivals，DACA）的受益者，該計劃為兒童時期被帶到美國者提供臨時遣返保護，但幾年前，特朗普總統在第一任期內終止這項計劃時，她無法續期身份。目前她正在走申請美國綠卡的合法程序。