特朗普指任何俄烏和平協議由自己決定　稱聖誕襲ISIS是送節日禮物

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月26日接受美國《政治報》專訪，他主要談及近期美國介入地區事務，認為自己分別與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）以及俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）在斡旋兩國和平上合作順利，還指自己延後原定在24日平安夜襲擊尼日利亞極端組織ISIS的計劃一日，旨在「送個聖誕禮物」給對方。



特朗普在《政治報》專訪中表示，在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）「得到我的批准之前，他什麼都拿不到」，「所以我們會看看他有什麼」。

2025年10月17日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮歡迎烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，右）。（Reuters）

澤連斯基將在周日訪美並與特朗普商談修訂版的俄烏和平計劃，因原方案要求烏克蘭部隊撤出頓巴斯地區。路透社分析指，他希望能說服美方，但也在周六通過美媒Axios新聞網向外界披露，可就涉及領土歸屬的、由華府主導的20點和平計劃交由烏克蘭全民公投，前提是俄羅斯至少停火60日。美方認為澤連斯基透露公投意願，較此前寸土必爭的態度轉軚是一個重大進展。

不過《政治報》報道形容特朗普對澤連斯基的轉變較為平淡，並沒有急於支持對方的提案，並且特朗普還指自己非常希望與普京通話。

特朗普還回應自己在聖誕節下令美軍襲擊尼日利亞ISIS的細節，美軍稱是特朗普應尼日利亞請求，才下令施襲，特朗普稱尼日利亞政府本來計劃讓美軍早些發動襲擊，並且就在周三行動，不過強調是自己將行動延後一日，「我說，『不，讓我們送個聖誕禮物吧（'nope, let's give a Christmas present.’ ）』…… 他們沒想到會有這樣的舉措」。

2025年12月25日，圖為特朗普在旗下社交平台發文稱自己已下令美軍襲擊尼日利亞西北部的極端組織ISIS。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

他還進一步確認不僅澤連斯基會在周日來到海湖莊園與自己會面，並且以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也會到場，「他們全都會來。他們全都來」。

澤連斯基日前公布修訂版的俄烏和平計劃草案，他指烏克蘭和美國在兩個關鍵問題仍未完全達成一致，即頓涅茨克地區未來歸屬的問題，二是目前處於俄方控制下的一座大型核電廠（即扎波羅熱核電廠）的控制權問題。