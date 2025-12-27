英國教師課堂上播放特朗普片段　遭學生投訴兼報反恐部門

英國牛津郡一間高中的教師在授課期間播放美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的片段，結果遭學生投訴不安，甚至被舉報到反恐部門。這名教師最終被迫辭職，他形容事件可怕。



《紐約郵報》、《耶路撒冷郵報》12月26日引述英國《每日電訊報》（The Telegraph）報道，涉事的50多歲政治學教師在牛津郡亨利學院（Henley College）任教多年，他被指在1月的美國政治課堂上，向一批年約17、18歲的學生播放特朗普的片段。

不過有兩名學生其後向校方投訴，指看過特朗普的片段後感到不安，而且聲稱發惡夢，因此認為該名教師帶有偏見，授課內容離題。

圖為2024年10月29日，特朗普出席在賓夕法尼亞州Allentown舉行的競選活動。（Reuters）

校方調查後，指他涉嫌向學生展示特朗普及競選片段等內容與課程無關，於是將個案轉介至地方保護兒童部門。當局在5月的報告提到，涉事教師的觀點可能視為激進，認為他的行為或傷害兒童及有機會構成仇恨或激進罪行，因此建議校方上報至反恐部門Prevent。

該名教師最終辭去年薪4.4萬英鎊（約46.2萬港元）的工作，他為此控訴遭校方強迫下台，最終獲2000鎊（約2.1萬港元）賠償。他承認自己是共和黨支持者，當時正討論特朗普剛勝出的美國大選，並在課堂上播放多段特朗普的競選片段，但之後卻被當成恐怖份子，形容事件令人震驚，而且像歐威爾（George Orwell）小說描繪的反烏托邦情境相近。

圖為2024年7月13日，特朗普在賓夕法尼亞州出席拉票活動期間遭槍擊後，特勤人員第一時間衝上台，包圍並保護他。（Reuters）

對於涉事教師的指控，亨利學院拒絕評論事件，只強調已按照指引妥善處理。