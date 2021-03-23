美國科羅拉多州超市槍擊案　21歲疑犯面臨10項一級謀殺控罪

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-03-23 23:35

美國科羅拉多州博爾德（Boulder）3月22日發生的致命槍擊案造成10人死亡，包括1名警員。警方3月23日公布疑犯為一名21歲男子，他面臨10項一級謀殺控罪。 美聯社報道，這是美國今年的第7宗大規模殺人案。當地媒體指，部份民眾當時在超市內排隊接種新冠疫苗。

警方表示，21歲疑犯為來自科羅拉多州阿瓦達市（Arvada）的阿利薩（Ahmad Al Aliwi Alissa），他與警察駁火時腿部中槍，目前情況穩定，警方仍然未知他的行兇動機。至於案中死者則由20歲至65歲不等。

一名男子接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時表示，他的媳婦、女兒及孫兒當時打算去超市內的藥房接種疫苗，誰知遇上槍擊案，他們目睹一名在前面排隊的女子不幸中槍，他們之後躲在一個擺放外套的衣櫃內長達1小時。警方目前拘捕了一名疑犯。

美聯社報道，根據通訊社與《今日美國報》（USA Today）、東北大學（Northeastern University）彙整的資料庫，科羅拉多州這宗槍擊案是美國今年第7宗大規模殺人案件（死亡人數為4人或以上）。資料庫數據也顯示，美國大規模殺人案件數量在2020年疫情期間降至逾10年來的新低。

這宗槍擊案造成10人死亡，包括51歲的警員塔利（Eric Talley），他加入警隊超過10年，現時育有7名子女，最年幼的孩子僅有7歲，塔利的父親表示，兒子本來在尋找其他工作，希望離開前線。