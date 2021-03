仇亞犯罪在西方多國頻發　CNN：亞特蘭大槍擊案或只是冰山一角

撰文: 謝淳 最後更新日期: 2021-03-22 11:24

美國有線電視新聞網(CNN)3月21日撰文稱,關於亞特蘭大地區三家按摩店槍擊案8名遇害者中有6名亞裔女性的消息引起了人們的悲痛和憤怒,也引發了人們對美國反亞裔暴力事件的關注。 同時不容忽視的是,仇亞犯罪在西方多國變得愈發普遍。

3月20日,美國多地爆發主題為「停止亞裔仇恨」(Stop Asian Hate)的遊行和集會,人們高舉標語,吶喊諸如「仇恨才是病毒」等口號,以抗議亞特蘭大按摩中心16日發生的槍擊案以及近期在美國激增的針對亞裔的仇恨事件。

不過,美國新聞網站AXIOS報道稱,當地執法部門表示,將此次槍擊事件定性為仇恨犯罪還為時過早。21歲的犯罪嫌疑人羅伯特・朗(Robert Long)告訴調查人員,他有性癮,他認為水療中心對他而言是誘惑,所以有需被「消除」。

美國聯邦調查局將聯邦仇恨犯罪描述為「犯罪分子對種族、宗教、殘疾、性取向、種族、性別或性別認同的偏見所導致的對個人或財產的全部或部分犯罪行為。」專家表示,很難起訴針對亞裔美國人和太平洋島民社區(AAPI)的攻擊行為,因為沒有一個通用的反亞裔標誌可以清楚地表明種族主義動機,比如絞索或納粹黨所用的十字記號。

仇恨和極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)稱,針對亞洲人和亞裔美國人的襲擊事件一直在上升,並指出2020年針對亞洲人的仇恨犯罪上升了149%。從2020年3月19日到2021年2月2日,「Stop AAPI Hate」收到了近3,800起自我報告的事件。

2021年3月16日,美國佐治亞州亞特蘭大地區的三家按摩中心和水療會所發生了大規模連環槍擊事件,造成八人死亡,其中六人為亞裔,兩人為白人。七名罹難者為女性,另有一人受傷。圖為人們在按摩中心門前放置鮮花以示悼念。(Getty)

這不僅僅是美國的問題。文章指出,從英國到澳洲,在過去一年裏,隨着新冠肺炎(COVID-19)在西方國家的蔓延,反東亞和反東南亞仇恨犯罪的報道有所增加。CNN採訪了至少11名東亞和東南亞血統的人,他們描述了自己親身經歷的種族主義和仇外事件,比如人們在火車上遠離他們,言語辱罵,甚至身體攻擊。

文章指出,過去一年,一些西方政客反覆強調中國與新冠肺炎疫情的關係,並對這個亞洲超級大國提出了批評。倡導人士表示,在這種環境下,東亞和東南亞血統的人越來越成為種族主義的目標。但是,由於歷史原因,包括法國、德國和比利時在內的許多歐洲國家沒有收集有關種族的人口數據,這使得很難準確衡量這個問題的嚴重程度。

英國則有仇恨犯罪的相關統計記錄。根據倫敦警察廳的調查,2020年6月至9月期間,發生了200多起針對東亞人的仇恨犯罪事件,比去年同期增加了96%。2020年6月進行的一項民意調查發現,四分之三的英國華裔曾被人以種族歧視的話語針對。

隨着疫情在歐洲蔓延,西班牙和法國的活動人士開始注意到一個問題。人們發起了#NoSoyUnVirus(#IAmNotAVirus)等運動,以提高人們對針對亞洲人的暴力上升的認識。

29歲的西班牙華裔記者蘇珊娜・葉(Susana Ye)在2019年拍攝了一部關於中國僑民的紀錄片。她告訴CNN,針對亞洲人的暴力在西班牙已經成為常態,但西班牙媒體對其報道不足。她表示,由於語言障礙,一些人擔心被驅逐出境,以及老一輩對此類事件保持沉默的傾向,西班牙存在對仇恨犯罪漏報的問題。

西班牙政府2019年的一份報告顯示,居住在西班牙的亞裔公民中,有2.9%是仇恨犯罪的受害者。不過,儘管這些針對西班牙國民的侵犯行為有記錄,但這些數據並沒有按種族劃分。政府尚未發佈2020年的數據。

據報道,在法國,活動人士說,新冠肺炎疫情使亞洲社區的種族主義更加惡化。「自去年以來,種族主義變得更加公開。人們說他們不喜歡亞洲人,或者他們不喜歡中國,」全民安全組織(Security for All)發言人陳善禮(Sun-Lay Tan)說。該組織在法國代表着40多個亞洲協會。該組織估計,2019年,僅在巴黎地區,每兩天就有一起仇亞犯罪事件。

類似的事情也發生在德國。出生於中國江蘇省、現居住在柏林的電影製作人範波波(音譯)說,疫情開始時情況很糟糕,當時他發現自己很害怕外出或乘坐公共交通工具。他說,責任在於德國當局,他們「似乎對種族問題不夠關心」,在疫情爆發之前,他就在街上多次成為襲擊目標。

文章最後指出,這不僅僅是歐洲的問題。澳洲智庫洛伊研究所(Lowy Institute)3月份的一份報告發現,超過三分之一的華裔澳洲人認為,在過去一年裏,他們由於自己的傳統而受到了區別對待或更不友好對待。另有18%的人表示,由於自己的中國血統,他們曾受到過人身威脅或攻擊。