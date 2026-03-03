美上訴院駁回特朗普政府推遲退還關稅請求

美國最高法院上月裁定，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）以國際緊急經濟權力法（IEEPA）徵收關稅不合法。司法部隨後向聯邦上訴法院提出申訴，要求上訴法院暫緩下達關稅退款執行命令，額外提供90天緩衝期，給行政和立法部門提供考慮選項的時間。不過，聯邦巡迴上訴法院3月2日駁回司法部這項請求，意味著關稅退稅程序的後續步驟可以迅速啟動。



2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行記者會，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時越權。（Reuters）

聯邦上訴法院這項裁決，為下級法院—— 美國國際貿易法院（Court of International Trade）啟動關稅退稅相關法律程序掃清障礙。據司法部律師估計，退稅流程可能需時數年才能完成。

在最高法院裁決後，約有2,000家進口商提出訴訟要求退款，其中不乏像聯邦快遞（FedEx）這樣的大型跨國公司。規模較小的進口商則希望，海關官員能夠採用簡單且成本低廉的退款流程。