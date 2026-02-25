特朗普稱「關稅收入將取代所得稅」　美媒：仍遠遠不及

美國總統特朗普（Donald Trump）於美東時間2月24日發表其第二任期首次國情咨文。期間他表示，相信關稅收入將可以取代美國所得稅，成為政府的主要收入來源。惟美媒指關稅收入目前遠不及所得稅，且關稅率提高並不會帶來相應比例的稅收增長。



美國新聞網站Axios報道，特朗普在國情咨文中表示：「隨着時間的推移，我相信外國支付的關稅將……大幅取代現有的所得稅體系，為我所愛的人民減輕沉重的經濟負擔。」

2026年2月24日，美國總統特朗普(Donald Trump)在美國國會大廈眾議院會議廳發表國情咨文時，共和黨人鼓掌，而民主黨人則留在座位上。(Reuters)

但報道指，關稅收入目前遠不及美國人每年繳納的數萬億美元稅款。美國聯邦政府上個財年所得稅收入為2.6萬億美元，但同期關稅收入僅約1950億美元，兩者收入相差逾13倍。

美國總統特朗普（Donald Trump）於美東時間2月24日發表其第二任期首次國情咨文（state of the union)。(Reuters)

加圖研究所的經濟學家亦分析表示，更高的關稅率並不會轉化為成比例的更高收入，「因為隨着稅收的增加，消費者會減少進口商品的購買，企業會轉向成本更高的國內替代品，並削減生產規模。這種動態反應機制會限制關稅實際能創造的稅收規模。」