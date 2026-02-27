特朗普關稅案敗訴引發萬億官司　至少1800間企業要求政府「回水」

美國最高法院2月20日裁定，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年頒布的關稅政策違法並予以駁回。據美媒報道，這項裁決觸發大量企業尋求至少1,300億美元（約1.02萬億港元）的退稅，至少有1800家企業已提出訴訟要求退稅，預計將有更多企業加入，由此引發的訴訟潮將席捲全球。



《華爾街日報》2月25日報道，特朗普的關稅政策在生效的10個月內為美國帶來至少1300億美元（約1.02萬億港元）的收入。但對於企業而言，獲得退稅可能需要更長時間。

自最高法院2月20日推翻特朗普的多項關稅政策以來，數十間企業紛紛湧向法院，試圖追回損失。此前，已有數百間企業在最高法院作出裁決前提出訴訟。

據報道，迄今為止，至少有1800間企業提出訴訟尋求退稅，而且每天都有更多企業加入訴訟行列。其中大多數企業，包括開市客（Costco Wholesale）、好時年輪胎橡膠公司（Goodyear Tire & Rubber）和巴諾書店（Barnes & Noble Purchasing）等知名企業都已在最高法院作出裁決前提出訴訟。

自最高法院裁決以來，又有更多公司加入訴訟行列，包括聯邦快遞（FedEx）。律師們預測，未來將出現大量的訴訟案件。

代表進口商提起訴訟的聯邦訴訟律師Matthew Seligman表示：「我們現在面臨的訴訟規模堪比石棉（asbestos）訴訟案，」說。他指的是數十年來，數千宗因石棉造成傷害而陸續提出的訴訟。但他強調，現時的關稅案件「幾乎同時發生」。

海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）官員在一份法庭文件中稱，截至12月10日，至少有30.1萬間進口商受到最終被撤銷的關稅影響。律師表示，這數字可能包括許多企業，但也包括一些直接為海外購買商品支付關稅的個人。

處理這些案件的任務落在國際貿易法院的肩上。該法院是位於紐約市的一間專門處理此類案件的聯邦貿易法院，擁有豐富的經驗，儘管此前從未涉及如此多的潛在訴訟人和如此巨額的訴訟金額。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行新聞發布會，此前最高法院裁定特朗普徵收關稅的行為超越了他的權限。（Reuters）

報道指，有代表企業參與訴訟的律師樂觀估計，可能只需要1至2年就能拿到退稅，惟亦有律師估計需要更長時間。