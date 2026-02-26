歐盟：特朗普新關稅將使42億歐元出口產品稅率高於15%上限

美國總統特朗普（Donald Trump）的新關稅計劃將使約42億歐元（約388億港元）的歐洲聯盟出口商品面臨的關稅高於歐美貿易協議所設的15%上限。



據了解歐盟稅率評估的知情人士指出，特朗普的新政策將把奶酪、黃油、部份農產品，以及若干塑料製品、紡織品和化學品在內的歐洲出口商品關稅升至高於協議允許的最高水平。

2025年9月23日，美國紐約市第80屆聯合國大會期間，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會見美國總統特朗普（Donald Trump）。（Reuters）

彭博社引述因討論未公開消息而要求匿名的知情人士說，另一些商品如部分烈酒的稅率將低於15%。

在美國最高法院裁定特朗普無權依據緊急狀態法在全球範圍內徵收所謂「對等關稅」後，特朗普旋即宣布新的10%全球關稅，他隨後威脅將稅率提高至15%，但尚未正式落實。

這一關稅是在所謂「最惠國待遇」稅率基礎上額外徵收，可以持續五個月。

2026年2月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮舉行新聞發布會，此前美國最高法院裁定特朗普加徵關稅的行為超越其權限。（Reuters）

問及此事時，歐洲委員會發言人吉爾（Olof Gill）重申2月24日的聲明稱，「歐盟產品必須繼續享有最具競爭力的待遇，關稅不得超過先前商定的明確且全面的上限。」

吉爾還指出，在新的美國關稅機制下，約7%的歐盟出口將面臨高於15%上限的稅率。

本文獲《聯合早報》授權轉載

