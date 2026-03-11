中東戰事爆發後　數據指伊朗至少1170萬桶石油續運往中國

中東戰事爆發後，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航運受阻，石油供應受關注，美媒3月10日引述追蹤數據公司TankerTrackers的數據指，在戰事爆發後，伊朗仍有至少1170萬桶石油運往中國。能源市場情報公司Kpler則指，目前有共載近4,000萬桶來自伊朗、俄羅斯等地石油的油輪聚集在中國附近海域。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）指，根據TankerTrackers指，伊朗在戰事爆發後仍透過霍爾木茲海峽至少運送1170萬桶原油，全部目的地都是中國。

2025年6月22日，插圖可以看見一條3D打印的輸油管後面是一張顯示霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（Reuters）

彭博社3月9日則報道，根據Kpler公司，目前出現在中國附近海域的油輪上，共有來自伊朗、俄羅斯和委內瑞拉的近4,000萬桶石油，此較中東衝突爆發前一周增加17%以上，其中約三分之二的石油停泊在黃海，其餘則在南海。

報道形容，這些石油為中國民營煉油企業在中東戰爭擾亂時期提供一個潛在「緩衝區」。

能源新聞網站Oil Price引述分析師表示，中國在近1年以相對較低價格購買大量原油，累積儲備的戰略現正取得成效，讓中國擁有一定緩衝，以度過中東石油運輸嚴重中斷的初期階段。