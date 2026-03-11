伊朗局勢｜路透社：三艘貨船在霍爾木茲海峽遭不明飛行物攻擊
撰文：陳楚遙
出版：更新：
綜合路透社與英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）消息，霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）3月11日接連發生三宗貨船遇襲事件，遭不明飛行物攻擊。
報道指，一艘掛泰國旗的貨船Mayuree Naree，3月11日在霍爾木茲海峽被不明彈藥擊中後起火，船員正在撤離。該船位於阿曼穆桑達姆半島（Musandam Peninsula）以北約11海里（約20公里）處，已請求援助。其後表示，船上火災已撲滅，目前無環境影響。
一艘貨船在阿曼以北約11海里遇襲：
同日，掛馬紹爾群島旗的貨船Star Gwyneth在阿聯酋杜拜西北方50海里（約93公里，地處波斯灣內），亦遭不明彈藥擊中，船員安全無恙，當局正在調查中。英國海事貿易行動辦公室建議船舶謹慎通行，並在當局調查期間報告任何可疑活動。
一艘散貨船在阿聯酋杜拜西北方50海里遇襲：
路透社引述兩名海上安全消息人士透露，掛日本旗的貨船One Majesty在阿聯酋拉斯海瑪西北方25海里（約46公里）處，遭不明飛行物擊中輕微損傷。
霍爾木茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，是承載全球約20%石油與天然氣運輸的關鍵水道，自2月28日美國和以色列對伊朗發動空襲以來，其航運已幾乎陷入停滯。
英國海上貿易行動辦公室（UKMTO）是一個由英國皇家海軍支持的海上安全協調中心，主要在紅海、亞丁灣、阿拉伯海及波斯灣地區運作。該機構透過發布海上安全資訊，為商船提供支持及協助保障船員安全。
